Arthur revela plano de colocar casa do BBB 22 na xepa: ‘Strogonoff só quando eu voltar’

Engana-se quem pensa que Arthur Aguiar ficará com medo de utilizar os poderes no quarto secreto do BBB 22. Após mandar um cooler de bebidas para os demais brothers na madrugada desta quarta-feira (5), o ator revelou que pretende colocar todo mundo na xepa.

O esposo de Maira Cardi teve a ideia após ouvir Gustavo anunciar o cardápio do dia seguinte no vip. “Amanhã vai ter tilápia, porque é a ordem lógica do descongelamento. Tem que fazer esse peixe, pô. Vai ter tempo pro strogonoff”, disse o bacharel em direito.

“Calma! Strogonoff vai ter quando eu voltar. Vou usar o card ‘todos na Xepa’ talvez amanhã à noite”, planejou o ator.

No paredão falso disputado contra Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada, Arthur recebeu 82% dos votos. Ele voltará para a casa 36 horas após o confinamento.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.