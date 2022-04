Árvore cai e atinge duas residências no Bebedouro

Uma árvore de grande caiu e atingiu duas residências na Rua Faustino Silveira, no bairro do Bebedouro, na tarde desta quarta-feira, 27. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos com o incidente. As residências ficam próximas a uma barreira e nesta manhã a árvore caiu sobre duas casas. O proprietário de…

Reprodução TV Pajuçara Uma árvore de grande caiu e atingiu duas residências na Rua Faustino Silveira, no bairro do Bebedouro, na tarde desta quarta-feira, 27. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos com o incidente. As residências ficam próximas a uma barreira e nesta manhã a árvore caiu sobre duas casas. O proprietário de uma das casas, identificado apenas como Élio, informou que estava saindo para trabalhar quando ouviu um barulho vindo de dentro de sua residência. Ao verificar, percebeu que sua cozinha tinha sido destruída pela árvore. “Por volta das 10h, estava na porta da frente indo ao trabalho quando ouvi um barulho. Ao olhar, vi que a árvore tinha caído na cozinha. Inclusive, os galhos ficaram em cima do telhado da cozinha. Por sorte, foram só danos materiais”, contou a reportagem da TV Pajuçara.

Após o caso, o Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma guarnição com quatro militares. No local, os bombeiros realizaram o corte da árvore.