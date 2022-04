Árvore cai em condomínio e deixa moradores sem energia no Engenho Velho da Federação

Foto: Reprodução/TV Bahia

Uma árvore caiu e deixou os moradores da rua ministro Amarílio Benjamin, no Engenho Velho da Federação, sem energia. O acidente aconteceu na noite da segunda-feira (4) na altura do condomínio Santa Madalena.

Os moradores da região ficaram irritados, já que tinham solicitado a poda das árvores à Prefeitura e nada foi feito. Equipes da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) foram ao local para fazer a manutenção do cabeamento, que foi destruído. A árvore também foi cortada. O trânsito na região ficou complicado, mas restabelecido depois do serviço da Coelba. Não há informações do horário em que a energia foi retomada na região.

