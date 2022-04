As 10 melhores alternativas de animesuge para transmitir anime grátis em 2022

A indústria de anime está crescendo muito diariamente, com milhões de novos lançamentos todos os anos. No entanto, opções de streaming de anime muito limitadas estão disponíveis em diferentes países. AnimeSuge é uma dessas plataformas que oferece uma variedade de programas de anime com legendas em diferentes idiomas. Você também não precisa se registrar para acessar qualquer conteúdo nesta plataforma de streaming. Continue lendo para saber sobre as melhores alternativas ao Animesuge em 2022.

Mas às vezes, devido a problemas no servidor, você pode não conseguir transmitir via Animesuge. É melhor saber sobre alguns sites alternativos para transmitir anime. Neste artigo, compilamos uma lista de Top 10 alternativas do Animesuge para usar em 2022.

Alternativas do Animesuge para assistir anime grátis

Crunchyroll

Crunchyroll é um dos melhores serviços oficiais de streaming de anime legal para usar. Embora exija registro, é inteiramente responsável por educar um grande público sobre a cultura do Anime. A maior parte do conteúdo disponível nesta plataforma de streaming é gratuita.

Um recurso de portal também está disponível que distingue entre anime popular e mangá. Crunchyroll também possui uma loja para os fãs comprarem mercadorias relacionadas ao anime. Todas as séries de animes disponíveis possuem excelentes legendas e versões dubladas em alta resolução.

CartoonsOn

CartoonsOn também está entre as melhores alternativas do Animesuge. Esta plataforma tem todas as suas séries de anime favoritas disponíveis de maneira direta. Ele também possui uma enorme biblioteca que inclui todos os títulos de anime populares e os animes mais transmitidos nas últimas 24 horas.

Junto com uma vasta lista de conteúdo, tudo é categorizado de forma amigável. Todos os shows são classificados principalmente em shows, personagens e estúdios. Todos esses recursos facilitam muito a busca por um determinado anime no CartoonsOn.

Beijo Anime

KissAnime é uma excelente alternativa ao Animesuge para assistir anime online. Todos os seus animes favoritos estão disponíveis para transmissão gratuita. Fora isso, todo o conteúdo disponível é categorizado em diferentes categorias. Além disso, você pode transmitir o conteúdo sem qualquer inscrição.

Todos os programas de anime estão disponíveis para transmissão em todos os tipos de qualidades de vídeo que variam de 240p a 1080p. Recentemente, o KissAnime revelou que novas exibições de anime também estão disponíveis. Eles entram na página inicial e facilitam a busca por programas diferentes.

9Anime

9Anime permite streaming de anime em alta qualidade gratuitamente. É o melhor site para quem gosta de anime e quer transmiti-lo em seu telefone, tablet ou desktop. Embora não tenha um aplicativo oficial para iOS ou Android, o site ainda oferece a melhor e mais segura experiência para os amantes de anime.

Oferece o maior alto calibre para transmitir anime online em HD. Você também pode criar uma conta para assistir anime online sem anúncios pop-up.

GoGo Anime

GoGoAnime é outra alternativa do Animesuge que permite o streaming de anime gratuitamente. É um site legal para transmitir anime, desenhos animados, filmes e até dramas japoneses e coreanos. O conteúdo disponível no site pode ser classificado de acordo com as avaliações e comentários dos usuários.

É a melhor plataforma de streaming de anime em termos de facilidade de uso. Seu design torna muito simples de usar entre usuários de todas as faixas etárias. O recurso de pesquisa neste site é fantástico, pois não exibe apenas o título que você primeiro guerra, mas também aqueles com palavras-chave relevantes. É uma plataforma de streaming gratuita, portanto, os anúncios são esperados.

AnimeToon

AnimeToon é um site soberbamente projetado para atender às necessidades de todos os fãs de animais. É uma plataforma gratuita baseada na web com desenhos e inimigos de diferentes regiões. Além de episódios famosos e regulares e menos programas animados para saciar seu amor animal estão disponíveis.

O site é gratuito e possui uma interface do usuário muito intuitiva. Além disso, é um site totalmente legal que garante que a experiência do usuário seja adequadamente justificada.

Planeta Anime

O Anime Planet é outra excelente alternativa ao Animesuge. O site colaborou com serviços significativos como Crunchyroll e Hulu para fornecer aproximadamente 45.000 episódios de animes gratuitos. Uma variedade de gêneros estão disponíveis no site, incluindo horror, romance e ação. Você também pode se conectar com outros amantes de anime em todo o mundo participando do fórum ativo do site e das conversas de discórdia.

A interface do usuário do site é muito limpa e mínima. Todos os títulos podem ser classificados de acordo com o que está em alta esta semana, recomendações e as principais novas escolhas da temporada. Você também pode criar uma lista, ver as listas de outras pessoas e descobrir coisas novas no site. A única desvantagem desta plataforma é que ela não está disponível para Android e iOS.

Anime Freak

Anime Freak é muito idêntico ao Animesuge em termos de interface de usuário. Ele permite que você use filtros para restringir sua pesquisa. Você terá que se registrar e pronto; agora você pode desfrutar de todos os shows de Anime disponíveis na plataforma.

Não é obrigatório se registrar no site, pois você também pode desfrutar do conteúdo se não estiver registrado. O site tem milhares de animes dublados disponíveis gratuitamente, incluindo Dragon Ball Super, Attack on Titan, Naruto, etc.

Anime Karma

O Anime Karma oferece uma variedade de programas de anime para transmitir em seu desktop ou dispositivo móvel. O site tem uma interface muito fácil de usar. Todos os animes a partir dos mais bem avaliados estão disponíveis no site para o usuário desfrutar gratuitamente.

Além disso, uma mistura perfeita de shows de desenhos animados americanos está disponível no site. O recurso de pesquisa é muito eficaz, tornando a pesquisa de qualquer programa muito fácil. É provavelmente uma das melhores alternativas do Animesuge que você pode experimentar.

Funimation

O Funimation permite assistir a programas de anime online gratuitamente, como outros sites mencionados acima. Você pode procurar por versões dub de animes em alta qualidade, ou seja, Full HD e 1080p. O site é compatível com smartphones e tablets, tornando-o muito conveniente de usar.

A única desvantagem deste site é que ele mostra muitos anúncios que às vezes afetam a experiência do usuário. Além disso, muitos shows de anime não estão disponíveis em diferentes regiões neste site. Provavelmente não é a melhor alternativa, mas alguns recursos o tornam único.

Empacotando

Estes foram os 10 melhores alternativas do Animesuge para usar em 2022. Crunchyroll e KissAnime são os mais recomendados e confiáveis ​​para usar. Deixe-nos saber qual dos acima mencionados você usará.

GUIAS RELACIONADOS: