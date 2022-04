As 10 melhores ferramentas de tradução élfica para experimentar online (2022)

O autor do filme e do jogo Lord of The Rings criou a linguagem élfica para facilitar a comunicação entre os elfos. Elfos são personagens de JRR Tolkien que ganharam imensa popularidade após a introdução de O Senhor dos Anéis. Continue lendo para saber o melhores ferramentas de tradutor élfico traduzir qualquer coisa para a língua élfica.

Com o tempo, a língua élfica evoluiu muito. Você pode ouvir esse idioma com muita frequência nas comic-cons dos fãs de O Senhor dos Anéis. As pessoas hoje em dia procuram as melhores ferramentas de tradução élfica para transcrever expressões ou citações, e até mesmo nomes para este idioma. Abaixo, compilamos uma lista de melhores ferramentas de tradutor élfico em 2022.

Abaixo está uma lista das Melhores Ferramentas de Tradutor Élfico que você pode usar:

Flamingo Élfico

Flamingo Elvish é um aplicativo Android que traduz inglês para élfico. Uma das melhores coisas sobre este aplicativo é que os usuários não precisam de nenhum registro. A interface do usuário do aplicativo é imaculada e mínima, mas apresenta alguns anúncios.

De acordo com comentários de usuários, o aplicativo traduz rapidamente frases longas. O algoritmo do aplicativo garante que as palavras se repitam em uma ordem ideal para melhorar o aprendizado. É de uso gratuito e algumas palavras estão disponíveis apenas na versão premium.

Tradutor de Runas Élficas

Runes Elvish Translator é um aplicativo tradutor élfico disponível para usuários do iPhone. Funciona da mesma forma que outras ferramentas de tradução élfica e é mais eficaz do que a maioria dos dispositivos. As runas apresentam uma interface de usuário direta e sua interface de usuário inclui três opções, especialmente Élfica, Anão e Média.

O aplicativo está disponível para download na loja de aplicativos da Apple. Todos os resultados traduzidos são criados no tipo imagem. Você pode salvar esta imagem em seu dispositivo e compartilhá-los.

Dicionário Sindarin

Sindarin é outro aplicativo Elvish Translator para Android. Este aplicativo oferece alguns recursos muito exclusivos que nenhum dos outros aplicativos oferecem. Usando Sindarin, você pode traduzir não apenas em élfico, mas também diretamente no idioma.

Phrasebook e uma opção de busca por palavras também estão disponíveis, permitindo que você escreva em élfico fluentemente. O aplicativo está disponível em duas versões paga e gratuita. A versão gratuita do aplicativo de recursos recentes, enquanto a paga oferece mais recursos.

Elfdict

Elfdict é a plataforma completa disponível para aprender a língua élfica. Ele oferece muitos outros recursos além de traduzir para o élfico. Alguns recursos incluem um dicionário élfico, livro de frases, assistente de pronúncia, etc.

Atualmente, oferece uma coleção de mais de 50 frases, 80.000 palavras e 45.000 palavras ativas no idioma élfico. Mais importante ainda, não é um aplicativo; em vez disso, é um site. Existem algumas compras no aplicativo, além disso, é gratuito.

Tradutor Élfico Jenshansen

É um tradutor élfico de código aberto que auxilia na criação de diferentes nomes élficos. Também informa o significado de outras frases e palavras élficas traduzidas do inglês. Este tradutor torna muito fácil aprender a importância de uma palavra élfica em apenas alguns segundos.

Observe que existem vários métodos para representar palavras e frases em inglês em élfico. E a maioria das pessoas mostrou interesse em tatuar seus nomes ou frases favoritas em élfico. Se isso é algo que você precisa, Jenhensen é sua opção.

O Gerador de Runas (derHOBBIT)

O gerador de runas é um dos melhores intérpretes élficos online gratuitos. Não é automatizado como Jenhensen, mas ainda permite definir o tamanho, o sombreamento e a base do sombreamento. O resultado final gerado é sempre um relatório de imagem.

Uma imagem do conteúdo élfico traduzido será criada em apenas um segundo. Esta ferramenta geradora Elvis é muito fácil de usar e pode facilmente fazer interpretações. A melhor coisa é que é grátis para usar. É muito emocionante usar, pois oferece aos usuários a extensão de se tornarem sociais simultaneamente.

Traduções divertidas

Se você está entre as pessoas que procuram aprender algo em movimento, este aplicativo Elvish Translator é perfeito para você. Isso garante que você possa falar e traduzir facilmente. É um aplicativo offline para que você possa usá-lo sem uma conexão com a internet.

O recurso mais interessante é que ele mostra a palavra nos usos e nas línguas élficas. Além disso, após a tradução, ele repetirá a palavra em uma voz élfica para você. Ele ainda permite que você represente seus sentimentos no idioma élfico.

Tradutor Inglês-Élfico – Angelfire

Angelfire é o mais eficaz e útil entre todos os tradutores de Elvis mencionados acima. Esta ferramenta de tradução é um tradutor de inglês para Elvis de uma página que ajuda os usuários a concluir seu trabalho de interpretação. É o intérprete e tradutor mais direto disponível.

Este site tradutor é muito fácil de usar. Ele permite que os usuários digitem a palavra ou frase que desejam traduzir rapidamente. Angelfire pode não ser um dos tradutores mais populares disponíveis, mas sua interface de usuário básica e um número extraordinário de conteúdo élfico fazem com que valha a pena conferir.

Tradutor LingoJam Comum para Élfico (D&D)

O tradutor LingoJam Common to Elvish(D&D) é uma ferramenta de tradução universal que traduz facilmente suas frases e frases para o élfico. Você pode usar este tradutor sem qualquer registro prévio. Sua interface intuitiva e fácil de usar o torna uma das melhores ferramentas de tradutor élfico disponíveis na internet.

Você precisa digitar ou colar a frase que deseja traduzir para o inglês. O tradutor traduzirá o resultado para o idioma élfico sem nenhum erro. O LingoJam pode ser usado gratuitamente e precisa de uma conexão de internet válida para funcionar corretamente.

Verdadeiro élfico

Real Elvish é um site projetado para oferecer tradução gratuita no idioma élfico. Seu recurso de banco de dados gratuito oferece ajuda aos escritores e autores de fanfics sobre o idioma Elvis. Uma lista de todo o conteúdo gratuito está disponível na página inicial do site.

Livros de frases com uma lista de frases úteis são oferecidos. Tradições e listas de nomes também estão disponíveis com base em suas espécies e etnias. Além disso, um guia de pronúncia está disponível para ensinar a nós e aos fãs como pronunciar nomes e frases corretamente em élfico.

Empacotando

Estes foram os dez melhores ferramentas de tradutor élfico para experimentar em 2022. Observe que compreender qualquer idioma usando uma ferramenta de tradução não é preciso. Todas essas ferramentas de tradução do Elvis mencionadas acima fornecem traduções e simbolizações quase precisas.

Esperamos que os detalhes mencionados acima possam ajudá-lo. Deixe-nos saber qual das menções acima você usará.

