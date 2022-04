Em 2020, o Ministério da Infraestrutura (MInfra), por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), entregou 1.430 km de obras rodoviárias, de acordo com dados oficiais.

As entregas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

Até maio de 2021, foram entregues mais 832 km. Mesmo com o cenário fiscal e restrição orçamentária, a estratégia de máxima cobertura contratual da malha pelo DNIT e a priorização da conclusão de obras em andamento pelo Ministério da Infraestrutura (MInfra) têm trazido grande efetividade no investimento público. Em abril deste ano, o Ministério da Infraestrutura (MInfra) lançou o Inov@ BR, programa que vai modernizar rodovias federais e ampliar a segurança e a conectividade.

Documento de Transporte Eletrônico (DT-e)

No que tange à transformação digital, o Documento de Transporte Eletrônico (DT-e) irá realizar uma revolução nas operações de transportes, sobretudo no modo rodoviário, reduzindo para menos de 1h a média atual de 6h de parada para fiscalização nas operações, destaca o Ministério da Infraestrutura (MInfra) através de divulgação oficial. O Brasil recebeu a nota média 2,5, em uma escala de 1 a 7, tendo ficado atrás de países como Bolívia (nota 2,6), Peru (2,9) e Panamá (4,8).

Ferrovias em operação e o destaque da Estrada de Ferro Carajás

De acordo com informações oficiais, o Brasil possui cerca de 30 mil km de ferrovias em operação. Assim sendo, algumas delas, são consideradas como umas das mais eficientes do mundo, a exemplo da Estrada de Ferro Carajás, onde trafega um dos maiores trens de carga em operação regular do mundo, com 330 vagões e 3,3 km de extensão, informa o Ministério da Infraestrutura (MInfra).

Outra operação de elevada produtividade no Brasil é a da Rumo Malha Paulista, que transporta contêineres em Double Stack entre o Porto de Santos e o Centro-Oeste brasileiro. Ainda em 2021, com a conclusão do trecho final da Ferrovia Norte-Sul, essa operação será estendida de Santos até Anápolis, no coração do Brasil. Tem-se utilizado a densidade ferroviária como critério objetivo para fazer comparações internacionais, destaca o Ministério da Infraestrutura (MInfra).

A área do Bioma Amazônico

No entanto, por esse critério, a área da Floresta Amazônia em território brasileiro, com elevado grau de conservação e baixíssima densidade populacional, leva o Brasil à baixa densidade ferroviária, com 3,6 km/km².

Se for retirada desse cálculo a área do Bioma Amazônico do denominador, o Brasil alcançaria 7,4 km/km², se equiparando a Chile e México, este último o 2º colocado nesse critério, atrás do Uruguai, que tem área total bem inferior, informa a Ministério da Infraestrutura (MInfra) através de divulgação oficial.