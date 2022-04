Assaí Atacadista abre NOVAS vagas de emprego; veja cargos

A Assaí Atacadista, rede brasileira de atacado, anunciou oportunidades para candidatura em aberto. Para se inscrever, é importante cumprir todos os requisitos exigidos. Abaixo, veja as possibilidades de empregos, a disponibilidade para cada região e como se inscrever.

Assaí Atacadista divulga vagas disponíveis para contratação

Fundada em 1974 em são Paulo, a rede de mercados Assaí Atacadista é uma das maiores do ramo no país. Recentemente, a instituição anunciou que está com seleção disponível para candidatura.

A empresa oferta benefícios para seus colaboradores como vale transporte, assistência odontológica, plano de saúde, licença maternidade, cesta básica, licença funeral, plano de vida, enxoval para o bebê e material escolar para as crianças.

Veja a seguir, as funções disponíveis para contratação:

Açougueiro (Teresina);

Advogado Pleno (São Paulo);

Analista de Atendimento Jr (São Paulo);

Técnico Manutenção (Goiânia);

Operador de Loja Pleno (São João de Meriti);

Médico do Trabalho (Goiânia);

Analista de Compras Técnicas Jr (São Paulo);

Analista de Abastecimento Jr (São Paulo);

Engenheiro de segurança no Trabalho (Campo Grande)

Analista de Marketing Pleno (São Paulo);

Coordenador de Report Externo (São Paulo);

Analista de Sustentabilidade Sênior (São Paulo);

Analista de Sistemas Pleno (São Paulo);

Analista de Suporte Técnico Júnior (São Paulo);

Analista Tributário Sênior (São Paulo);

Operador de Loja (Teresina);

Aprendiz Operador de Caixa (São Paulo);

Assistente Administrativo Exclusivo para PCD (São Paulo);

Atendente de Loja (Várzea Grande);

Auxiliar de Controle de Qualidade (São Paulo);

Assistente Comercial (Maringá);

Auxiliar de Açougue (Maringá)

Chefe Administrativo (Teresina);

Coordenação TI Sênior (São Paulo);

Empacotador (Rio de Janeiro);

Enfermeiro do Trabalho (São Paulo).

Veja também: Konecta tem mais de 2000 vagas de emprego; veja os cargos

Como realizar inscrição

As vagas acima são apenas algumas das disponibilizadas pela Assaí Atacadista. Para conferir o restante das oportunidades e realizar a inscrição para concorrer a um cargo na rede de atacado, basta acessar o link de participação.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.