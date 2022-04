Aston Villa deve acionar cláusula de compra de Coutinho, segundo Gerrard

Philippe Coutinho deixou seu pesadelo de Barcelona para trás, pelo menos por enquanto, e está brilhando por empréstimo no Aston Villa. Desde que entrou para o clube da Premier League em janeiro, o jogador de 29 anos prosperou, ajudando o clube a conseguir uma série de resultados positivos.

No entanto, o time ainda não conseguiu estabelecer um desempenho estável, pois perderam três jogos seguidos, mais recentemente para o Wolves no último sábado (02/04). Independentemente do momento difícil, Coutinho continua a ser um elemento importante nos planos do técnico Steven Gerrard.

E, o ex-capitão do Liverpool alegou em entrevista que espera que os donos do Aston Villa invistam pesado no time no verão, sutilmente sugerindo que há uma chance de que eles possam assinar Coutinho permanentemente.

“O que os proprietários fizeram por este clube tem sido fenomenal em termos de apoio. Eu não acho que eles vão mudar porque, dada a comunicação que eu tive, eles são muito ambiciosos e querem ganhar jogos, como eu”.

“Estamos alinhados de cima para baixo no clube. Todos os meus funcionários próximos sabem onde somos fortes e onde precisamos de apoio”, disse Gerrard.

Como parte do acordo de empréstimo com o Barcelona, o Aston Villa tem a opção de assinar Coutinho por uma taxa de 40 milhões de euros. E, a julgar pelos comentários de Gerrard, parece que o clube inglês não hesitará em acionar essa cláusula.

Os salários poderiam ser um problema, considerando o grande negócio de dinheiro que o brasileiro tem em vigor no Barça. No entanto, foi relatado que o jogador estaria disposto a aceitar uma redução salarial para garantir uma mudança permanente para o Villa Park.

Os donos do Aston Villa, Nassef Sawiris e Wes Edens, não se seguraram nos gastos com novos jogadores desde a promoção do clube para a Premier League em 2019. De fato, o clube de Midlands gastou cerca de 350 milhões de euros durante os últimos dois anos e meio.

Resta saber se eles estão dispostos a continuar com essa abordagem e a gastar os 40 milhões de euros necessários para assinar com Coutinho. Essa é uma grande oportunidade de crescimento para o Aston Villa, que poderá contar com o grande potencial de um talento brasileiro.

Os fãs do Aston estão ansiosos para ver Coutinho fixo no time, atentos também para as novas oportunidades no mundo iGaming. Com o passar dos anos a evolução das apostas está cada vez mais nítida, com diversos países explorando esse tipo de entretenimento onde sites de apostas e cassinos aparecem diariamente, como o site Cassino Legal, que estabelece um ranking com os melhores sites de cassino online.