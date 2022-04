Astróloga que previu acidente de Rodrigo fala sobre futuro do ex-BBB

A astróloga e sensitiva Monica Buonfiglio, que previu o acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi, falou sobre o futuro do administrador após a internação e as cirurgias.

“Ele vai ficar bem, apenas com um talho na perna, os pontos, mas ele vai ficar ótimo”, contou.

No mapa do BBB, a astróloga contou que aparece da seguinte forma. “Eu tenho áries, áries rege o carro. O touro, que é um touro grau 10, específico para enfermagem, medicina, acidentes. Mau aspecto com urano, alguma coisa rápida e o netuno que pode ser também algum ambiente de festa”.

Sua previsão do acidente deixou os internautas assustados. Ela foi feita em janeiro, antes do início do jogo e descreveu com precisão o que aconteceria. Na ocasião ela ainda falou sobre o acidente estar relacionado a uma das patrocinadoras do programa, que neste caso foi o aplicativo de corrida.