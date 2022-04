Ataque a tiros em metrô deixa ao menos 13 feridos em Nova York

Foto: Reprodução

Um ataque a tiros em uma estação de metrô de Nova York deixou pelo menos 13 feridos, sendo cinco dos quais por arma de fogo. O caso aconteceu nesta terça-feira (12) na estação Rua 36, no bairro Sunset Park, na região do Brooklyn. De acordo com as autoridades locais, o ataque ocorreu por volta de 8h30, hora de maior movimento do transporte.