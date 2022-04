Atendimento itinerante do TRE-BA chega a sete novas cidades baianas

Foto: Reprodução O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) inicia na próxima segunda-feira (4) o 5º ciclo do projeto “TRE em Todo Lugar”. Até o sábado (9), os caminhões de atendimento itinerante passarão nas cidades de Firmino Alves, Itapetinga, Maiquinique, Macarani, Barra, Barreiras, Correntina, além da capital Salvador, onde o serviço será oferecido nos bairros de São Caetano e Fazenda Grande do Retiro.

Através do projeto, os cidadãos poderão regularizar a situação cadastral perante à Justiça Eleitoral e solicitar o alistamento – emissão da 1ª via do título de eleitor. O serviço é totalmente gratuito. Eleitores que declararem hipossuficiência, também poderão ser dispensados de pagar multas em decorrência de ausência às urnas.

Em Firmino Alves, o atendimento será na Praça da Feira (Praça 27 de Julho, Centro), na segunda-feira (4) e terça-feira (5), das 8h às 19h. Em Itapetinga, a população poderá ser atendida no Centro Social Urbano São José – CSU, na Rua Guanabara, s/n, Clodoaldo Costa. Na quarta-feira (6), o atendimento será das 14 às 19h. Já na quinta-feira (7), será das 8h às 19h.

Já na cidade de Maiquinique, o caminhão estará estacionado na Sede do CRAS, Praça Lobato Junior, s/n, na sexta-feira (8), das 14h às 16h. Em Macarani, o atendimento será na Escola Altímio Altamira Pires, na Praça Clériston Andrade, no Centro, no sábado (9), das 8h às 16h.

Nos dias 4 e 5 de abril, das 8h às 19h, a população de Barra poderá ser atendida na escola Municipal Jonas Araújo, na Praça do Rosário, s/n, Rosário. Em Barreiras, no dia 6 de abril, o atendimento será das 14h às 19h, no Centro de Assistência Integral à Criança (CAIC), na Rua Horto Florestal, s/n, no Bairro da Cascalheira. No dia 7, das 8h às 19h, a população será atendida no Colégio Municipal De Aplicação Octávio Mangabeira Filho (Zona 070) – R. Ibicaraí, 145 – Vila Brasil.

O Povoado do Rosário, em Correntina, receberá o projeto na Escola Nossa Senhora Aparecida, nos dias 8 e 9 de abril. Na sexta-feira, o atendimento será das 14h às 19h. No sábado, será das 8h às 16h.

Os moradores de São Caetano contarão com os serviços do caminhão do TRE de segunda a quarta (4 a 6 de abril), das 8h às 18h, no Colégio José Barreto de Araújo, na Rua do Bambuí, s/n. Já no bairro Fazenda Grande do Retiro, o atendimento será realizado de quinta a sábado (7 a 9/4), no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, na Avenida General San Martin, s/n. Na quinta-feira (7/4), o atendimento será das 13h às 18h; na sexta (8/4), das 8h às 18h; e no sábado (9/4), o serviço estará disponível das 8h às 13h.

Sobre o “TRE em Todo Lugar”

Resultado de parceria entre o TRE baiano e a Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), o projeto “TRE em todo lugar” leva atendimento eleitoral em caminhões adaptados para atender, especialmente, o público que não tem acesso à internet. Cada veículo tem quatro atendentes do TRE-BA, mais um supervisor e um servidor da área de tecnologia da informação.

Atendimento presencial e online

Desde o início de março, o TRE-BA retomou o atendimento presencial. Os cartórios eleitorais de todo o estado estão abertos para o público mediante agendamento, que pode ser feito pelo portal do TRE-BA (www.tre-ba.jus.br) ou por telefone (71) 3373-7000.

Para além do atendimento itinerante e do agendamento para acesso presencial aos cartórios, os serviços online permanecem disponíveis e os eleitores podem contar com o auxílio do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE), que pode ser acessado pelo site do TRE-BA (www.tre-ba.jus.br), WhatsApp (71 – 3373-7000), Telegram (@maiatrebot) e por central telefônica, também pelo número (71) 3373-7000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.