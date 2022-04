Ator e diretor Silvero Pereira sofre acidente de carro em estrada do Ceará

O ator e diretor Silvero Pereira sofreu um acidente de carro na manhã deste domingo (17) em um trecho da estrada CE-166 que liga as cidades de Senador Pompeu e Piquet Carneiro. Uma nota publicada nas redes sociais do artista que está no ar como o personagem Zaqueu na nova versão de ‘Pantanal’ informa que ele passa bem e não sofreu qualquer ferimento.

“Na manhã deste domingo (17), o ator e diretor Silvero Pereira sofreu um acidente de carro na estrada entre as cidades de Senador Pompeu e Piquet Carneiro, no Ceará, quando voltava de Milhá para Mombaça. Silvero dirigia o carro, e ao fazer uma curva acentuada, acabou invadindo o acostamento deslizando em uma ribanceira, e o carro tombou entre as árvores. Após o acidente, a guarda municipal, o seguro do automóvel e todas as providencias foram tomadas pelo próprio ator, que conseguiu sair do carro. Silvero e seus dois amigos que o acompanhavam estão bem com saúde e não sofreram absolutamente nenhum ferimento graças ao uso do cinto de segurança”, diz o comunicado.

O ator também utilizou os stories do instagram para tranquilizar os fãs. “Meu povo, tá tudo bem! Não se preocupem. Não foi nada sério, nenhum ferimento!”, declarou.

