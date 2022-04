Atualidades: Informações para entender melhor a guerra entre Rússia e Ucrânia

A escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia nos últimos meses resultou numa guerra que já dura mais de 50 dias e não tem previsão de acabar. Desde então, diversas potências mundiais, como os Estados Unidos (EUA), por exemplo, têm feito um esforço conjunto para dar fim a essa crise geopolítica que já ceifou milhares de vidas.

O governo da Rússia afirma que seu interesse é apenas o leste do território ucraniano, que abriga grupos separatistas. No entanto, os conflitos não estão ocorrendo apenas nesta parte da Ucrânia.

Em resposta às movimentações do Kremlin, os países europeus e a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) aumentaram sua presença militar e têm dado suporte financeiro e bélico ao povo, mas a atuação é restrita a financiamentos, envio de materiais e ajuda humanitária, já que a Ucrânia não é um dos países membros do grupo.

Ao longo das últimas semanas, diversas tentativas de negociação aconteceram, mas nenhuma delas obteve êxito. As exigências de Vladimir Putin são vistas como absurdas e traiçoeiras pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

O papel da OTAN no conflito

Apesar de haver grande complexidade neste momento e em todos os pontos envolvidos no conflito, os problemas que levaram os dois países à atual situação tem raízes profundas e vem ganhando espaço desde o fim da Guerra Fria.

Naquele período, a OTAN surgiu como uma aliança internacional que tinha como principal objetivo impedir o avanço do comunismo na Europa. Com o fim da então União Soviética em 1991, essa aliança perde seu sentido. Assim, a OTAN acaba por se transformar em uma instituição diplomática internacional, liderada pelos EUA.

Ao longo dos anos, essa aliança foi se expandindo e anexando países em todo o continente europeu, chegando hoje a ser composta por 30 membros. Esse movimento é visto com preocupação pelo governo russo, que enxerga a adesão desses países como uma ameaça direta a sua soberania política e territorial.

Com a possibilidade da inserção da Ucrânia, que fazia parte da soviética, na OTAN, Putin resolveu mostrar ao mundo, através de seu braço armado, o que está disposto a fazer para ressuscitar o império antes dominado pela União Soviética.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Citação direta e indireta: como citar de acordo com as regras da ABNT; saiba mais.