Atualização do App Caixa Tem é necessária para liberação do crédito

Segunda-feira (28) foi anunciada pelo governo uma nova linha de crédito pelo Caixa Tem. Os valores chegam a empréstimos de R$ 1.000 para pessoas físicas e até R$ 3.000 para MEIs. Contudo, para ter acesso aos valores é necessário uma atualização do App Caixa Tem.

O empréstimo para pessoas físicas vão de um mínimo de R$ 300, até os mil reais. Para ter acesso o caminho é o aplicativo Caixa Tem que libera o crédito automaticamente com juros de 1,95%. Quem é MEI terá que se dirigir à uma agência física da Caixa para solicitar o crédito. Para essa modalidade de empréstimo os valores podem chegar a R$ 3.000 e os juros são de 1,99%. Em ambos os casos, de pessoa física e de microempreendedor individual, o prazo para saldar a dívida é de no máximo 24 meses.

Atualização do App Caixa Tem

Quem possui o aplicativo Caixa Tem vai precisar atualizá-lo, só assim a opção de empréstimo irá aparecer. Caso não possua o aplicativo é possível fazer o donwload a partir do Google Play ou da App Store, dependendo se o celular é Android ou iOS. Após é so criar o novo cadastro e solicitar o empréstimo.

De acordo com a Caixa, depois da atualização do app é necessário preencher as informações solicitadas para empréstimo. Após esses dois passos será feita uma análise cadastral de até 10 dias.

O que acontece é que, após a conclusão do processamento uma notificação será enviada para o usuário no qual será informado que agora ele foi transferido da Poupança Social Digital para a Poupança Digital +

É possível que o usuário tenha dificuldades na hora de atualizar o aplicativo. Isso pode ser devido à quantidade de acessos simultâneos que podem estar ocorrendo no momento. Nesse caso é melhor tentar utilizar em outro momento do dia em que os acessos sejam menores. Como não dá para saber quando isso acontece é bom ir tentando atualizar em intervalos de tempo. É possível também que a atualização não esteja acontecendo por causa da falta de espaço na memória de seu celular. Nesse caso, é aconselhável excluir arquivos, fotos, etc. ou programas que não usa para liberar espaço. Uma boa solução é limpar o cache (memória temporária) dos programas instalados.

Caso seja preciso atualizar dados tais como, n[umero de telefone, e-mail de cadastro, o usuário deverá comparecer a uma agência física da Caixa. Isso porque, por medidas de segurança, esses dados não podem ser atualizados no aplicativo.