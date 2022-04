Atualizando a playlist: veja os lançamentos da música desta semana

Tá a fim de atualizar as músicas? Então veio ao lugar certo, o iBahia separou os novos singles que surgiram no cenário entre os dias 11 e 15 de abril. A lista tem de tudo um pouco, com músicas, clipes e até novidades acompanhadas de filme. Confere!

Marina Peralta lança “Demarcação”

Se firmando como uma das principais expoentes da cena reggae brasileira, a cantora Marina Peralta lança “Demarcação”, que conta com a participação do primeiro grupo de rap indígena do país: Brô Mcs. A música faz parte dos três compactos que saem até o fim do mês, cada um contendo um single e sua versão dub. Demarcação chega nesta sexta-feira (15) nas plataformas.

Sylvio Fraga lança álbum “Robalo nenhum”

Após três anos do seu último trabalho “Cigarra no trovão”, Sylvio Fraga lançou seu quatro álbum, “Robalo Nenhum” nesta semana. O artista é produtor de álbuns de Jards Macalé e João Donato, Letieres Leite.

Rodrigo Alarcon lança álbum e filme “Rivo III e a fé”

Rodrigo Alarcon trouxe a nossa lista “Rivo III e a fé”, primeiro disco que o cantor paulistano lança através do selo Taquetá. Produzido por Niela Moura e pelo próprio Rodrigo.

Jáder apresenta novo single Pele com Pele

Jáder dá novas pistas do que se pode esperar do seu álbum de estreia Quem Mandou Chamar?, que faz primeira apresentação em junho. Após apresentar seus hits “Eu gosto”, “Se Lascou” e “Larga esse boy”, em parceria com Johnny Hooker, Jáder lança novo single Pele com pele, que conta com a produção musical de Barro e Guilherme Assis.

Bruno Capinan lança single “Qualquer Lugar”

Bruno Capinan lança seu novo single chamado “Qualquer Lugar”. A faixa ganha clipe e traz influências do trap ucraniano, do funk da favela, misturados ao canto bossa-novista baiano.

