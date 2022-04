Aumenta para 253 o número de desabrigados pelas chuvas em Salvador

Não há previsão para retorno das famílias para os imóveis, isso porque o solo ainda está muito encharcado e com risco de novos deslizamentos.

Sirenes

A sirene do Sistema de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador voltou a ser acionada nesta terça (19) na comunidade de Calabetão (BR-324) para reforçar o alerta preventivo disparado no início da noite de ontem (18). Ao todo, sete sirenes já foram acionadas. São elas: Voluntários da Pátria (Lobato), Vila Picasso (Capelinha), Bom Juá (Calabetão), Baixa do Cacau (São Caetano), Mamede (Alto da Terezinha), Moscou (Castelo Branco) e Calabetão.

Os equipamentos são ativados após o volume de chuvas ultrapassar 150 mm em 72 horas. Após o acionamento, os moradores são instalados em centros de acolhimento, localizado em escolas municipais.

Ocorrências

Desde sábado (16), quando as chuvas tiveram início, até às 12h20 de hoje, a Codesal já recebeu 570 solicitações. Hoje (19), até às 12h20, já entraram – pelo sistema 199 – 155 solicitações. Foram um alagamento de imóvel, 27 ameaças de desabamento, duas ameaças de desabamento de muro, 54 ameaças de deslizamento, quatro árvores ameaçando cair, duas avaliações de área, 11 avaliações de imóveis alagados, um desabamento de imóvel, 16 desabamentos de muro, quatro desabamentos parciais, 23 deslizamentos de terra, nove infiltrações e uma orientação técnica.

