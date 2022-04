Aumente suas chances de ganhar nas Loterias Caixa com essas dicas

Afinal, quem não ama fazer uma fezinha? Então, precisa conhecer essas dicas que ajudam a aumentar as chances de ganhar nas Loterias Caixa.

A propósito, um dos maiores sonhos de várias pessoas é ser milionário. Pois, saiba que com os jogos das Loterias Caixas este sonho é possível. Portanto, para fazer isso de maneira mais precisa, algumas dicas são essenciais.

Elencamos 4 dicas que são fundamentais para uma boa jogada. Confira abaixo e coloque-as em prática.

Diversifique os jogos

Atualmente, existem cerca de 10 jogos disponíveis nas Loterias Caixa. Apesar de ser tentador investir as suas apostas em apenas um, procure sempre diversificar os jogos.

Todos os dias acontecem sorteios de jogos diferentes e consequentemente, existem diversas possibilidades de ganhar. Por isso, uma excelente opção é elencar os que sejam mais similares ao seu estilo de aposta e procurar investir neles.

Por exemplo, de segunda-feira a sábado são realizados os sorteios da Quina, nas quartas-feiras e aos sábados são realizados os da Mega-Sena. Com isso, em uma semana existem 8 chances de ganhar, caso sejam feitas apostas para todos esses concursos.

Aposte em bolões e aumente as chances de ganhar nas Loterias Caixa

Além de diversificar as apostas, o ideal é investir em bolões, pois eles te proporcionam um aumento nos números apostados e a divisão do valor. Aliás, existem jogos que quando são colocados mais números em uma única só cartela as apostas podem chegar a quase 40 mil reais.

Para uma pessoa realizar esse pagamento sozinho, pode ficar inviável. No entanto, ao fazer um jogo compartilhado com outras pessoas, as chances de ganhar uma bolada aumentam.

Sendo assim, não existe uma regra para esses bolões. Pode ser um conjunto de pessoas que você tenha intimidade, colegas de trabalho, familiares, ou até mesmo os que as loterias divulgam.

Análise números recorrentes

Infelizmente, ninguém ainda conseguiu desvendar qual é o famoso mistério das roletas de sorteio. Assim como, acertar todos os números em todas as jogadas.

Porém, alguns números costumam se repetir e se isso acontece de forma recorrente é uma ótima possibilidade investir neles.

Na Mega-Sena por exemplo, os números 53, 10, 42, 05 e 37 são os recordistas em saídas nos sorteios. Assim também acontece em outros jogos. Pois, apesar de serem feitos de forma aleatória, a incidência é notória. Sendo assim, investir nisso pode ser um aumento nas chances de conquistar o prêmio.

Abuse da superstição

Nada nesse mundo é tão certo quanto a vontade de ganhar. Logo, entre tantos números e infinitas opções, seguir aquele pressentimento ou escolher os algarismos que façam sentido para você pode ser o melhor caminho.

Sendo assim, existem datas que são muito importantes e apostar nelas pode ser a chave do seu sucesso. Além disso, nada como passar em algum lugar, olhar para determinado número e sentir aquele frio na barriga de que é ele que precisa estar na sua cartela.

Seja como for, não busque explicações para a sua superstição. Portanto, coloque-a em prática e faça a sua fezinha confiante no que foi escolhido por você.

Veja abaixo onde colocar suas dicas em prática e aumente as chances de ganhar nas Loterias Caixa

Anotou tudo e quer começar a tentar? Saiba quais jogos estão disponíveis e os dias de sorteios.

A Super Sete e Lotomania possuem sorteios às segundas-feiras, quartas-feiras e sábados. Enquanto, a divulgação dos resultados da Lotofácil e Quina ocorrem todos os dias. Já Federal e Mega Sena acontecem às quartas-feiras e sábados. Terças-feiras, quintas-feiras e sábados sorteiam Dia de Sorte, Dupla Sena e Timemania.

Eles acontecem a partir das 20h de cada dia, exceto o do Federal, que ocorre às 19h.

O ideal é que as apostas sejam feitas sempre até no máximo 1h antes de iniciar o sorteio. Após isso, será computada para o próximo concurso.

Entretanto, as apostas podem ser feitas presencialmente em uma casa lotérica, ou virtualmente no aplicativo ou site das Loterias Caixa. Para as online, há um valor mínimo e máximo estipulado, sendo R$30,00 e R$ 945,00, respectivamente.

Contando com a sua sorte e colocando as 4 dicas que selecionamos em prática, só não pode deixar de conferir o resultado dos sorteios.

Caso seja o ganhador de algum prêmio, saiba que existe um prazo de até 3 meses para retirá-lo. Após esse tempo, o dinheiro é repassado para o FIES.

Porém, se mesmo após várias tentativas, ainda não é um felizardo e novo milionário, não perca as esperanças. Portanto, continue a apostar com diversidade nos jogos. Afinal, a possibilidade existe sempre. Sendo assim, busque a sua sorte, faça as suas jogadas com as dicas acima e não deixe de torcer muito.