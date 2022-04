Auxílio Brasil: 6ª rodada será concluída nesta sexta, 29. Veja o calendário

A sexta rodada de liberações do Auxílio Brasil será oficialmente concluída nesta semana. Isso quer dizer, portanto, que até o próximo final de semana, todos os usuários que fazem parte do benefício terão recebido ao menos R$ 400 referentes no mês de abril. O Ministério da Cidadania aponta que pouco mais de 18,06 milhões de pessoas estão dentro da folha de pagamentos.

Nesta quinta-feira (28), por exemplo, é a vez dos indivíduos que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 9. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os cidadãos que fazem parte deste grupo recebem a quantia desde as primeiras horas da manhã na conta social digital do Caixa Tem.

Veja abaixo o calendário completo do mês de abril:

Não é necessário realizar nenhum tipo de solicitação. O Ministério da Cidadania explica que o dinheiro cai na conta das pessoas de maneira automática. Com o saldo ativo, os cidadãos podem optar por movimentar a quantia através do sistema digital do Caixa Tem ou retirar o montante em espécie por meio de um caixa eletrônico.

Para movimentar a quantia através do app oficial do Caixa Tem, basta baixar a aplicação em uma loja de aplicativos do seu celular. O sistema é compatível com Android e iOS. Por lá, é possível realizar pagamentos de contas e até mesmo algumas compras online e presenciais. Não há nenhum custo extra para esse tipo de movimentação.

Quem opta pelo saque precisa fazer isso através do cartão físico do antigo Bolsa Família. Há ainda a possibilidade de retirar o dinheiro no caixa eletrônico ativando a opção de geração de código para saque no próprio Caixa Tem. Os novos cartões do Auxílio Brasil ainda não foram oficialmente entregues para os novos usuários.

Pressa para entrega dos cartões

Nesta última semana, informações de bastidores obtidas pelo jornal O Estado de São Paulo deram conta de que o Governo Federal tem pressa para entregar os novos cartões do Auxílio Brasil. Os dispositivos deveriam ter sido entregues ainda no final do ano passado.

A promessa do Governo acabou não sendo cumprida e até aqui a maioria das pessoas não receberam o dispositivo. Por isso, o Planalto estaria pressionando a Caixa Econômica Federal para que a entrega aconteça o mais rapidamente possível.

Embora esteja em atraso, a proposta inicial do Governo sobre os cartões segue a mesma. Apenas os novos usuários do programa receberão o dispositivo. Os demais podem seguir com a movimentação da quantia através do cartão do antigo Bolsa Família.

Quem pode entrar no Auxílio Brasil?

Para fazer parte do Auxílio Brasil não é necessário realizar nenhum tipo de solicitação direta. Segundo o Governo Federal, o cidadão tem apenas que ter um cadastro ativo e atualizado no sistema do Cadúnico. Para entrar na lista, é preciso entrar em contato com a Prefeitura da sua cidade.

Mas a simples entrada no Cadúnico não garante automaticamente o direito ao recebimento do benefício. É preciso também ter uma renda per capita que varie entre R$0 e R$ 210, de maneira geral.

E mesmo que o cidadão cumpra toda as regras acima, ele ainda precisa esperar até o momento em que o Ministério da Cidadania selecione o seu nome. A pasta define todos os meses, quem são os usuários que podem entrar na folha de pagamentos.