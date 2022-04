Auxílio Brasil com adicional no valor de R$ 200 em abril; veja quem tem direito

Os beneficiários do Auxílio Brasil receberão um adicional de R$ 200 na sua mensalidade neste mês de abril. O novo benefício diz respeito a inclusão produtiva urbana.

Os beneficiários do Auxílio Brasil receberão um adicional de R$ 200 na sua mensalidade neste mês de abril. O novo benefício diz respeito a inclusão produtiva urbana. Saiba mais informações e quem poderá receber essa quantia.

A intenção é impulsionar a economia do país e garantir mais apoio a campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. O aumento de R$ 200 nos salários dos segurados visa estimular a entrada no mercado de trabalho.

Segundo informações do Ministério da Cidadania, podem receber a bonificação os cidadãos que se enquadram no critério de obtenção de emprego formal. Esse pagamento deve ser concedido nos dois primeiros anos de contrato do cidadão.

Outra medida semelhante, refere-se ao pagamento adicional para pequenos agricultores que comprovarem desenvolver as atividades vinculadas ao programa Alimenta Brasil. A quantia será liberada para apenas uma pessoa do grupo familiar.

Calendário do mês de abril do Auxílio Brasil

Final do NIS Data de pagamento 1 14/abr 2 18/abr 3 19/abr 4 20/abr 5 22/abr 6 25/abr 7 26/abr 8 27/abr 9 28/abr 0 29/abr

Requisitos para ter direito ao Auxílio Brasil

Para receber o Auxílio Brasil de R$400, os interessados deverão atender ainda os seguintes requisitos:

É necessário estar inscrito no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Ser selecionado pelo Ministério da Cidadania;

Estar em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

A exigência para as famílias em situação de pobreza para ter direito ao benefício é ter em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Como consultar se receberei o auxílio de R$400?

Inicialmente, o Governo Federal irá enviar duas cartas: uma com orientações sobre o benefício e outra com o cartão. No entanto, se a família ainda não recebeu a correspondência pode conferir por meio de seu CPF.

Assim, a consulta pode ocorrer por meio do número do CPF do responsável pela unidade familiar da seguinte forma:

Primeiramente, o cidadão deve ter o aplicativo Auxílio Brasil. No momento de baixá-lo, é importante verificar aquele que contém como desenvolvedor oficial a Caixa Econômica Federal. Isso é essencial para não baixar um app falso e cair em golpes;

Após o app ser instalado, escolha a opção “Fazer login”;

Preencha suas informações de login, com o número de seu CPF e senha;

Após efetuar o login, então, o painel do aplicativo irá apresentar as principais informações sobre o programa. Isto é, como, por exemplo, a aprovação, saldo disponível, número do NIS, calendário e chat para tirar dúvidas.

Ademais, a consulta sobre o pagamento também poderá ser realizada nos seguintes locais:

Terminais de autoatendimento;

Casas lotéricas;

Agências bancárias;

Correspondentes credenciados Caixa Aqui;

Por fim, também é possível verificar sua situação pelo Atendimento Caixa ao Cidadão, com o número de telefone 111.