Auxílio Brasil de R$400: CAIXA paga último lote da 6ª rodada nesta sexta, 29

Os pagamentos do Auxílio Brasil seguem sendo realizados. Os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 0 recebem a última parcela do mês de abril nesta sexta-feira (29). De acordo com informações do Governo Federal, o valor mínimo do benefício é de R$ 400.

O pagamento do novo Auxílio Brasil manteve as datas de depósitos do Bolsa Família. Assim, os cadastrados recebem de acordo com o fim do Número de Inscrição Social (NIS).

Atualmente, aproximadamente 18 milhões de pessoas recebem pelo menos R$400 no programa. No início do ano, 3 milhões foram incluídas.

Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram em meados do mês de novembro de 2021. Foi justamente quando o governo liberou a última parcela do auxílio emergencial, instituído em razão da pandemia de Covid-19.

Os benefícios são pagos por meio da conta poupança social ou por contas correntes regulares. Quem for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) pode abrir automaticamente uma conta do tipo poupança social digital para receber o pagamento.

Quem pode receber o novo Auxílio Brasil?

Para receber o Auxílio Brasil de R$400, os interessados deverão atender ainda os seguintes requisitos:

É necessário estar inscrito no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Ser selecionado pelo Ministério da Cidadania;

Estar em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

A exigência para as famílias em situação de pobreza para ter direito ao benefício é ter em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Qual o calendário?

NIS final 1: 14 de abril

NIS final 2: 18 de abril

NIS final 3: 19 de abril

NIS final 4: 20 de abril

NIS final 5: 22 de abril

NIS final 6: 25 de abril

NIS final 7: 26 de abril

NIS final 8: 27 de abril

NIS final 9: 28 de abril

NIS final 0: 29 de abril – Pagamentos nesta sexta – 29

Vale-Gás também é pago nesta quinta

Além do Auxílio Brasil, os pagamentos do Vale-Gás, também chamado de Auxílio Gás, são realizados nesta sexta-feira (29). O programa, destinado para famílias de baixa renda, paga para um novo grupo hoje.

Assim como ocorre com o Auxílio Brasil, nesta sexta-feira (29), conforme o calendário de pagamentos, recebem os beneficiários que possuem NIS final 0.

No mês de fevereiro, quando o último pagamento do benefício foi realizado, o valor do Vale-Gás foi de R$52. Agora, o valor do benefício é de R$51. O programa atende aproximadamente 6 milhões de famílias brasileiras.

De acordo com as regras do benefício, poderá receber o vale-gás as famílias inscritas no CadÚnico e também famílias que tenham pessoas que morem no mesmo domicílio e receba benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC.