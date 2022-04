Auxílio Brasil de R$400: veja quem ainda pode receber benefício nesta semana

Mais quatro grupos de brasileiros poderão receber a sexta rodada de pagamentos do Auxílio Brasil no decorrer desta semana. Segundo as informações oficiais, pouco mais de 18 milhões de pessoas estão dentro da folha de repasses do benefício para este mês de abril. Isso quando se considera todos os grupos.

Na última segunda-feira (25), por exemplo, receberam quem possui o Número de Inscrição Social (NIS) final 6. A Caixa Econômica Federal informa que esses cidadãos poderão receber o dinheiro através do aplicativo Caixa Tem desde as primeiras horas da manhã. Por esse meio, é possível pagar boletos e até realizar transferências.

Outra opção para o público em questão é a retirada do dinheiro na forma de saques. Para tanto, é preciso ter em mãos o cartão oficial ainda do antigo Bolsa Família. O cidadão que deseja sacar o benefício pode usar o dispositivo. Outra possibilidade é sacar a quantia utilizando o código gerado pelo próprio aplicativo Caixa Tem.

Segundo as informações oficiais, cidadãos que possuem NIS finais 7, 8, 9 e 0 também poderão receber o Auxílio Brasil no decorrer desta semana e também poderão seguir os métodos em questão.

Veja abaixo o calendário da semana no benefício.

NIS final 7: 26 de abril

NIS final 8: 27 de abril

NIS final 9: 28 de abril

NIS final 0: 29 de abril

Auxílio Brasil

Não existe nenhum tipo de inscrição direta para o Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, o Governo Federal apenas analisa os dados já existentes em bancos de informações que já estão disponíveis.

O principal deles é o Cadúnico. Segundo as informações do Planalto, os dados dispostos nesta lista acabam definindo quem são as pessoas que podem e as que não podem receber o dinheiro do Auxílio Brasil neste momento.

O cidadão que deseja entrar no Cadúnico para concorrer a uma vaga no benefício, precisa realizar o procedimento de entrada junto ao seu município. É a Prefeitura da sua cidade que define o rito de inscrição na lista.

Quem pode receber o novo Auxílio Brasil?

Para receber o Auxílio Brasil de R$400, os interessados deverão atender ainda os seguintes requisitos:

É necessário estar inscrito no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Ser selecionado pelo Ministério da Cidadania;

Estar em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

A exigência para as famílias em situação de pobreza para ter direito ao benefício é ter em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.