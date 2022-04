Auxílio Brasil e vale-gás farão pagamentos nas mesmas datas

Os pagamentos do Auxilio Brasil e do Vale-gás nacional acontecerão nas mesmas datas a partir do próximo dia 14 deste mês. O Governo Federal confirmou a informação nesta semana. Para os dois casos, eles seguirão tomando como base o algarismo final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada cidadão.

Dessa forma, quem tem NIS terminando em 1, por exemplo, receberá o Auxílio Brasil e o Vale-gás nacional na próxima quinta-feira (14). O calendário seguirá pelas próximas semanas sempre levando em consideração a mesma métrica. O cidadão verifica qual é o seu algarismo final e descobre qual é a sua data de liberação.

Veja abaixo

Para quem já faz parte da folha de pagamentos do Auxílio Brasil e do vale-gás, o sistema já é conhecido. Aliás, o formato em questão é usado pelo Governo Federal desde as liberações do antigo Bolsa Família, que chegou oficialmente ao fim no último mês de outubro do ano passado.

Mas a tendência é que mais pessoas ingressem nos dois programas. Ainda não há uma previsão de novas entradas, mas é provável que mais cidadãos possam entrar na folha de pagamentos do Auxílio Brasil e do vale-gás nacional em abril. Os novos números deverão ser divulgados pelo Ministério da Cidadania nesta semana.

Para confirmar a entrada, o cidadão precisa consultar periodicamente os dados dispostos no app oficial do Auxílio Brasil. Através desta aplicação, o Governo Federal divulga os dados e a situação de cada uma das contas. Por lá, será possível saber se o usuário entrou ou não na folha de pagamentos do programa.

O Vale-Gás

O Governo Federal começou a realizar repasses do seu Vale-Gás nacional ainda em dezembro do ano passado. O projeto tem autoria do poder legislativo e foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda em dezembro.

Desde o início deste mês de janeiro, pouco mais de 5 milhões de pessoas passaram a fazer parte da folha de pagamentos do benefício. São cidadãos que se encaixam nas regras de entrada do projeto em questão.

Para entrar no Vale-Gás, o cidadão precisa ter um cadastro ativo no Cadúnico ou ao menos no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além disso, o projeto também exige que o usuário tenha uma renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 606).

O Auxílio Brasil

Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram oficialmente ainda no final do último mês de novembro de 2021. Naquele primeiro momento, apenas as pessoas que faziam parte do antigo Bolsa Família é que poderiam pegar o dinheiro.

O sistema mudou a partir deste ano. Segundo informações do Ministério da Cidadania, pouco mais de 3,5 milhões de pessoas entraram no benefício desde o início deste ano de 2022. O número pode aumentar no decorrer dos próximos meses.

Atualmente, o Auxílio Brasil conta com pouco mais de 18 milhões de usuários em sua folha de pagamentos. De acordo com o Ministério da Cidadania, nenhum deles pode receber menos do que R$ 400. Esse é o valor mínimo de repasses.