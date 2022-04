Auxílio Brasil e Vale Gás se iniciam em 14 de abril

A partir da próxima semana, o Governo Federal dará início a mais uma rodada de pagamentos do Auxílio Brasil. Isto é, programa de transferência de renda criado para substituir o Bolsa Família.

Assim, neste mês de abril, cerca de 18 milhões de famílias terão acesso ao valor mínimo de R$ 400 do benefício.

Os pagamentos da parcela do mês de abril, portanto, se iniciarão a partir da próxima quinta-feira, 14 de abril. Desse modo, recebem os participantes que possuem o Número de Identificação Social (NIS) de final 1 nesta data.

O Ministério da Cidadania é pasta responsável pela coordenação do benefício. Então, esta indica que a quantia do Auxílio Brasil neste mês de abril contará com mais uma parcela do Vale Gás.

Isto é, programa pago a cada dois meses para ajudar famílias na aquisição do gás de cozinha, produto que sofreu forte alta nos últimos meses.

Nesse sentido, é importante lembrar que o Vale Gás não possui um valor definitivo. Este varia de acordo com o preço médio do botijão de 13 kg do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha.

Segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para este mês de abril o valor médio do produto é de R$ 113,63. Com isso, o Vale Gás pago pelo Governo Federal deve ter o valor aproximado de R$ 57, já que o benefício fornece 50% do preço médio do produto as famílias que participam do benefício.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil

Os depósitos do Auxílio Brasil acontecem da mesma maneira que no Bolsa Família. Isso significa, então, que serão sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, sendo escalonado de acordo com o dígito final do NIS de cada participante.

Portanto, neste mês de abril, os pagamentos deverão ocorrer do dia 14 ao dia 29. Confira a seguir todas as datas de pagamento:

14 de abril: NIS de final 1;

NIS de final 1; 18 de abril: NIS de final 2;

NIS de final 2; 19 de abril: NIS de final 3;

NIS de final 3; 20 de abril: NIS de final 4;

NIS de final 4; 22 de abril: NIS de final 5;

NIS de final 5; 25 de abril: NIS de final 6;

NIS de final 6; 26 de abril: NIS de final 7;

NIS de final 7; 27 de abril: NIS de final 8;

NIS de final 8; 28 de abril: NIS de final 9;

NIS de final 9; 29 de abril: NIS de final 0.

É importante lembrar, ainda, que os participantes devem movimentar seus valores dentro de 120 dias. Caso contrário, estes poderão retornar para os cofres públicos.

Nesse sentido, os beneficiários podem:

Sacar a quantia com o cartão do Auxílio Brasil.

Sacar o benefício sem o cartão do benefício, a partir de código de saque.

Transferir os valores por PIX.

Realizar compras online com o app Caixa Tem.

Pagar boletos como contas de energia, por exemplo.

Auxílio Brasil e Vale Gás serão pagos em conjunto

Durante este mês de abril, como já anunciou o Ministério da Cidadania, os cidadãos que possuem direito ao Vale Gás receberão os valores do programa nas mesmas datas de pagamento do Auxílio Brasil.

Assim, o saque das parcelas do Vale Gás e do Auxílio Brasil poderão ocorrer por meio do aplicativo digital Caixa Tem. O app também possibilita que os beneficiários consigam utilizar os recursos para o pagamento de boletos, contas e transferências, além do saque da quantia.

Petrobras reduz preço de gás de cozinha

Durante esta sexta-feira, 08 de abril, a Petrobras anunciou que irá reduzir o preço do botijão de gás de 13 kg comercializados às distribuidoras. De acordo com a empresa, então, o preço médio de venda do gás liquefeito de petróleo (GLP) passará de R$ 4,48 para R$ 4,23 por kg, o que equivale a R$ 54,94 por um botijão de 13 kg.

Com a modificação, o produto contará com uma redução média de R$ 3,27, o que representa 5,58%.

“Acompanhando a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para o GLP, e coerente com a sua Política de Preços, a Petrobras reduzirá seus preços de venda às distribuidoras”, publicou a empresa por meio de nota oficial.

O último reajuste no preço do botijão de gás foi no dia 11 de março. No momento, portanto, o preço médio de comercialização as distribuidoras foi reajustado em 16,1%, passando de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos últimos 12 meses até o mês de março, o preço do produto ao consumidor final já acumula uma alta de 29,56%.

Gasto com gás de cozinha cresceu 25%

Segundo dados da Kantar, os gastos com o gás de cozinha impactaram grande parte do orçamento das famílias brasileiras durante o ano de 2021.

Nesse sentido, os gastos com o produto subiram 2 pontos percentuais em relação ao índice de 2020. Assim, é possível verificar que a elevação dos preços fez com que o cidadão brasileiro gastasse mais com o serviço.

De acordo com o levantamento, o impacto do orçamento foi maior para famílias que fazem parte das classes D e E. Estas, por sua vez, destinavam 18% dos gastos com o serviço em 2020. Então, em 2021 a despesa aumentou para 22%.

Já o gasto médio anual deste público cresceu cerca de 25% em comparação ao ano de 2020.

Segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP), a alta acumulada do produto desde a adoção do Preço de Paridade de Importação pela Petrobras, em outubro de 2016, foi superior do que os aumentos do óleo diesel e da gasolina.

“A gasolina e o óleo na refinaria tiveram reajuste de 157%, ante uma inflação de 31,5% no período. No gás de cozinha, a alta acumulada foi ainda maior, de 349,3%”, indicou a instituição.

Famílias recorrem ao fogão a lenha

Com a forte alta do preço do botijão de gás cozinha, diversas famílias carentes do Brasil passaram a lidar com mais um problema para conseguir garantir uma alimentação adequada a seus membros.

Dessa forma, em razão da queda da renda muitas famílias tiveram que optar entre comprar alimento ou gás de cozinha para o preparo de suas refeições. Isto é, já que o produto passou a impactar grande parte do orçamento destes lares.

Em alguns estados do país, o botijão de gás de 13 kg chega a custar cerca de R$ 130. Entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022, o valor médio cobrado pelo produto aumentou de R$ 76,85 para R$ 102,41.

Assim, é possível ver que o pagamento do Vale Gás e do Auxílio Brasil se mostra muito importante para as famílias que mais precisam.