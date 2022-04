Auxílio Brasil e Vale-Gás serão pagos nesta quinta, 14; veja quem recebe

O Governo Federal vai liberar mais uma rodada do Auxílio Gás às famílias beneficiárias neste mês de abril. A expectativa é que o benefício chegue ao valor de R$ 57, conforme os 50% do preço médio do botijão de 13 kg.

O Auxílio Brasil, programa social que substituiu o Bolsa Família, também realizará os seus pagamentos. Atualmente o benefício mínimo é de R$ 400. Logo, aqueles que recebem de ambos os projetos terão direito a um valor mínimo de R$ 457.

Quem tem direito ao Vale-Gás?

Famílias inscritas no CadÚnico, com renda per capita mensal menor ou igual a meio salário mínimo;

Famílias que recebem benefícios de programas do governo;

Famílias que tenham alguma pessoa que mora na mesma casa, que recebe o benefício de prestação continuada da assistência social, inscritas ou não no CadÚnico.

Segundo a legislação, o benefício deve ser concedido “preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência”.

Quando serão liberados o Auxílio Brasil e o Vale-Gás?

Vale ressaltar que o benefício do Auxílio Gás e do Auxílio Brasil são repassados por meio de um mesmo calendário, que considera o número final do NIS de cada cidadão. Para o mês de abril, o cronograma é o seguinte:

NIS final 1: 14 de abril;

NIS final 2: 18 de abril;

NIS final 3: 19 de abril;

NIS final 4: 20 de abril;

NIS final 5: 22 de abril;

NIS final 6: 25 de abril;

NIS final 7: 26 de abril;

NIS final 8: 27 de abril;

NIS final 9: 28 de abril;

NIS final 0: 29 de abril.

Como sacar os dois benefícios?

O benefício é pago via conta poupança digital do Caixa Tem. No aplicativo é possível movimentar os valores nas opções de serviços disponibilizados pela Caixa Econômica Federal, como pagar contas e boletos e fazer compras online.

Vale ressaltar que os segurados que recebem o Auxílio Brasil, têm acesso ao vale gás através do meio em que o programa normalmente faz seus pagamentos, como pelo cartão oficial de saque do projeto social.

O saque pode ser realizado nas agências da Caixa, nas lotéricas, ou nos caixas eletrônicos da instituição. Para mais informações, o cidadão pode entrar em contato com a Central de Atendimento do Ministério da Cidadania, através do número 111.