Auxílio Cesta Básica de R$ 200: Pagamento liberado; veja quem recebe

O Auxílio Cesta Básica é um programa criado para ajudar pessoas que tiveram sua renda reduzida devido a pandemia da Covid-19. O benefício tem o valor de R$ 200, concedido em duas parcelas de R$ 100.

A seleção dos contemplados está ocorrendo mediante a análise do Repositório de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Através da análise, passa a ser determinado que os referidos grupos tenham acesso ao cartão-alimentação:

Ambulantes;

Feirantes;

Trabalhadores de transportes escolar e alternativo;

Mototaxistas;

Taxistas;

Motoristas de aplicativos;

Despachantes documentalistas;

Bugueiros;

Guias turísticos.

“O Auxílio Cesta Básica foi um benefício muito prático, que também ajudou a movimentar a economia em comércios de bairro, revelando, mais uma vez, a sensibilidade do governador Camilo Santana com a população mais afetada com a pandemia”, disse a secretária sênior da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Socorro França.

Vale ressaltar que a medida se torna ainda mais importante diante o cenário econômico atual. O Governo Federal está tentando impulsionar o mercado financeiro. A proposta do Auxílio Cesta Básica contribuirá para a movimentação de valores.

O Auxílio Cesta básica não é necessariamente uma novidade no Ceará. De acordo com o próprio Governo local os repasses deste benefício já contemplaram pouco menos de 30 mil cearenses. As liberações acontecem desde o ano passado e têm como objetivo ajudar pessoas que fazem parte de profissões prejudicadas pela pandemia do coronavírus.

Trabalhadores de transportes escolar e alternativo, ambulantes, feirantes, mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativos, bugueiros, guias de turismo e despachantes documentalistas foram alguns dos profissionais atendidos pelo programa até este momento. São cidadãos que sofreram uma forte queda de renda com o fechamento de serviços.

Prazo para retirar o cartão

Segundo informações do governo do estado, quase 1,4 mil pessoas que têm direito ao benefício ainda não buscaram o cartão que dá acesso aos recursos. O responsável familiar deve preencher o formulário disponível no site da SPS e enviar a documentação solicitada. O prazo para realizar o procedimento termina no dia 30 de abril.

“Os beneficiários podem buscar seus cartões direto na Célula de Segurança Alimentar e Nutricional da SPS. O desbloqueio é simples e rápido e pode ser feito no próprio celular”, explica a supervisora do Núcleo de SAN, Cristina Canabrava.

Como consultar?

Os cidadãos que desejam consultar a lista de concessão do Auxílio Cesta Básica, bastam acessar.

Vale ressaltar que a inscrições para receber o benefício foram encerradas no dia 30 de junho de 2021. No entanto, a SPS continua analisando a listagem dos inscritos. Caso o cadastro ainda estiver em análise, o cidadão poderá editar algumas informações.