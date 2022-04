Auxílio de R$ 451 liberado para milhões de famílias; veja como receber

O Auxílio Brasil substituiu o Bolsa Família em novembro do ano passado. O programa atende famílias em situação de extrema pobreza (renda per capita de até R$ 105) e pobreza (renda per capita de até R$ 210, desde que composta por uma gestante, nutriz ou menor de 21 anos).

Na última semana, a Caixa Econômica Federal iniciou os pagamentos do auxílio no valor de R$ 451. Milhões de famílias em situação de vulnerabilidade estão recebendo do Auxílio Brasil uma quantia de R$ 400, e do Vale Gás um montante de R$ 51, simultaneamente.

Já o Vale Gás, é pago a famílias inscritas no CadÚnico, com renda de até meio salário mínimo (R$ 606) por pessoa, aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e as mulheres vítimas de violência doméstica sob proteção judicial de urgência.

Valores dos benefícios

O Auxílio Brasil está sob a aprovação da PEC dos Precatórios que permitiu que o pagamento mínimo do programa seja de R$ 400 até o fim deste ano. Enquanto o vale gás concede um valor equivalente a 50% do preço médio nacional do botijão de gás de 13kg, neste mês, igual a R$ 51.

No que se refere ao número de beneficiários, o novo Bolsa Família atende mais de 18 milhões de famílias carentes. Já o vale gás é mais limitado, contemplando apenas 5,4 milhões de famílias.

É importante adiantar que para receber os benefícios é importante ter inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Basta ir presencialmente no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e apresentar a documentação necessária.

Calendário do auxílio de R$ 451

Os repasses do Auxílio Brasil e do Vale Gás ocorrem de acordo com o final de Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários e no mesmo calendário. Confira as datas de pagamento de abril:

NIS final 1: 14 de abril;

NIS final 2: 18 de abril;

NIS final 3: 19 de abril;

NIS final 4: 20 de abril;

NIS final 5: 22 de abril;

NIS final 6: 25 de abril;

NIS final 7: 26 de abril;

NIS final 8: 27 de abril;

NIS final 9: 28 de abril;

NIS final 0: 29 de abril.