Auxílio de R$1 mil liberado por Bolsonaro recebe inscrições nesta semana

O mais novo microcrédito para pessoas físicas e MEIs (Microempreendedores Individuais) da Caixa Econômica Federal recebe inscrições nesta semana. A liberação da nova oferta de auxílio compõe o Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores, chamado de SIM Digital.

O novo auxílio de R$1 mil será liberado para pessoas físicas, que podem ser resgatados até mesmo por quem possui o nome nos órgãos de proteção de crédito, como SPC e Serasa. Além disso, microempreendedores individuais terão direito ao benefício.

O novo microcrédito, anunciado na gestão do presidente Jair Bolsonaro, deve contemplar quase 5 milhões de trabalhadores neste início do programa. Veja quem poderá receber o benefício neste ano de 2022.

Auxílio de R$1 mil para negativados e até R$ 3 mil para MEIs

O novo microcrédito, também conhecido como SIM Digital, vai beneficiar os cidadãos brasileiros, incluindo os negativados, e os microempreendedores individuais. Os valores que poderão ser contratados são limitados a R$ 1 mil e R$ 3 mil, respectivamente.

Com relação as taxas de juros, as pessoas físicas serão cobradas com 1,95% ao mês, já os microempreendedores individuais com 1,99% ao mês. Vale ressaltar que o meio de contratação será diferente entre os dois grupos.

Importante mencionar que no caso dos MEIs, o dinheiro emprestado deverá ser utilizado para o negócio, como para a capital de giro, para compra de insumos e de equipamentos para ampliar a produção, por exemplo.

Contratação do microcrédito

A contratação do microcrédito pelas pessoas físicas deve ser realizada diretamente no aplicativo Caixa Tem, disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS.

Com relação ao MEI, a contratação deve ser feita em uma agência da Caixa e o microempreendedor deve ter, ao menos, 12 meses de faturamento com seu CNPJ.

Modalidades do Programa

Pessoas físicas . A modalidade terá acesso a um crédito de até R$ 1 mil. A taxa de juros sendo de 1,95% mês, sendo o que empréstimo pode ser dividido em 24 meses. Vale observar que mesmo quem está negativo pode ter acesso ao empréstimo do programa;

. A modalidade terá acesso a um crédito de até R$ 1 mil. A taxa de juros sendo de 1,95% mês, sendo o que empréstimo pode ser dividido em 24 meses. Vale observar que mesmo quem está negativo pode ter acesso ao empréstimo do programa; Pessoas jurídicas. Nessa modalidade são beneficiados os microeempreendedores individuais (MEIs). O crédito liberado para esse grupo pode chegar até R$ 3 mil. A quantidade de parcelas é a mesma estabelecida para as pessoas físicas, 24 meses e com juros um pouco maiores que aqueles do primeiro grupo: 1,99%. Ainda no caso dos MEIs, só poderão participar do programa de microcrédito, empreendedores que tenham receita bruta anual somente até R$ 360 mil.

Posso pedir o microcrédito se estiver com o nome sujo?

O cidadão com o nome sujo poderá solicitar o microcrédito de R$1 mil ou R$3 mil. Terá acesso aos empréstimos inclusive quem está com o nome sujo (negativados) em instituições de análise de crédito, como Serasa e SPC Brasil.

Como utilizar o Caixa Tem?

Depois de baixar o aplicativo, o usuário deverá realizar a atualização cadastral no Caixa Tem. Para isso, o aplicativo solicita que o usuário digitalize o documento de identidade, envie uma foto “selfie” e informe a renda mensal.

No caso do MEI, o crédito deverá ser pedido nas agências. Para contratar, o cidadão deverá ter uma conta na Caixa, ter mais de 12 meses de faturamento como MEI e apresentar comprovante de residência e documentos pessoais e da empresa.