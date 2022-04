Auxílio de R$451 é liberado hoje; veja como receber

O Governo Federal está concedendo um benefício de R$ 451 nesta quarta-feira (27). O valor se refere a junção dos abonos do Auxílio Brasil e Auxílio Gás. Portanto, as famílias beneficiadas pelos dois programas estão recebendo a quantia neste mês.

O Auxílio Brasil disponibiliza um benefício mínimo de R$ 400 às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, enquanto o Auxílio Gás, concede um valor mínimo correspondente a 50% do preço médio do botijão de 13kg (R$ 51 em abril).

De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, cerca de 18 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil, enquanto o Auxílio Gás possui apenas 6 milhões de beneficiários. Os pagamentos ocorrem segundo o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).

Como funciona o auxílio de R$ 451?

Os pagamentos estão ocorrendo desde o último dia 14, lembrando que os repasses do Auxílio Brasil acontecem mensalmente e os do Auxílio Gás a cada dois meses, ou seja, bimestralmente.

Ambos os benefícios são distribuídos em um único calendário, sendo ele o do Auxílio Brasil. Confira as datas de pagamento do mês de abril a seguir:

NIS final 1: 14 de abril;

NIS final 2: 18 de abril;

NIS final 3: 19 de abril;

NIS final 4: 20 de abril;

NIS final 5: 22 de abril;

NIS final 6: 25 de abril;

NIS final 7: 26 de abril;

NIS final 8: 27 de abril;

NIS final 9: 28 de abril;

NIS final 0: 29 de abril.

Aprovação no Auxílio Brasil e Auxílio Gás

De acordo com as regras estabelecidas para o programa, podem receber o Auxílio Brasil as pessoas que estão no Cadúnico com um perfil ativo. Além disso, é preciso respeitar os limites de renda. Cidadãos em situação de pobreza ou de extrema pobreza podem receber.

Quem recebe uma renda per capita de até R$ 105 tem direito de receber esse dinheiro direto. Quem recebe entre R$ 106 e R$ 210 também pode receber. Todavia, neste caso, é preciso morar com pelo menos uma gestante ou um menor de 21 anos de idade.

No Auxílio Gás nacional, as regras são basicamente as mesmas. Aqui, também é preciso ter um perfil ativo no Cadúnico. Além disso, é importante respeitar as normas dos limites de renda do programa.

Têm direito ao benefício aquelas pessoas que possuem uma renda per capita de até meio salário mínimo. Para este ano de 2022, o valor é de R$ 606, uma vez que o salário mínimo de 2022 está fixado no valor de R$1.212.