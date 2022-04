Auxílio emergencial: CAIXA pode pagar mais 5 parcelas para ESTE grupo

O Auxílio Emergencial ainda será concedido a um grupo específico de brasileiros. Mesmo que o programa tenha chegado ao fim em outubro de 2021, novos pagamentos estão sendo realizados. Mas calma, não se trata de uma prorrogação, e sim de repasses retroativos.

O Governo Federal está acertando as contas com os pais solteiros chefes de família monoparental que não receberam as cotas duplas do Auxílio Emergencial entre abril e agosto de 2020. Na época, apenas as mães solos receberam os valores dobrados.

Considerando as cinco parcelas mencionadas, os beneficiários poderão receber até R$ 3 mil retroativos do Auxílio Emergencial. Vale lembrar que dos 1,3 milhão de pais solos com direito ao repasse, cerca 823,4 mil já receberão o benefício do programa.

Assim, ainda faltam receber as parcelas 500 mil pessoas aproximadamente. Cabe salientar que não há um calendário oficial para tais liberações, sendo o Ministério da Cidadania o responsável por administrar a distribuição dos valores.

Quem pode receber o Auxílio Emergencial retroativo?

A parcela extra está sendo concedida aos homens provedores de família monoparental inscritos no CadÚnico até o dia 2 de abril de 2020. Além disso, é preciso ter realizado o cadastro do programa pelas plataformas digitais até o dia 2 de julho de 2020, prazo final para inscrição no Auxílio Emergencial.

Além disso, para receber os valores a equipe da Cidadania vai verificar se o pai solteiro está cadastrado como Responsável Familiar e recebeu cota simples do Auxílio Emergencial, se não possui cônjuge ou companheira(o) e se há na família pelo menos uma pessoa menor de 18 anos na família que tem a guarda.

Veja como consultar o benefício pela Dataprev

Para verificar se tem direito ao benefício, o cidadão deve acessar o portal Dataprev. Veja os passos a seguir:

Acesse o portal de Consulta ao Auxílio Emergencial; Preencha o campo com o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF); Com o seu nome completo; e Com o nome da sua mãe completo (ou selecione a opção “mãe desconhecida); Coloque sua data de nascimento no campo solicitado; Selecione o reCAPTCHA para provar que é humano; Clique em “ENVIAR”.

No site também é possível acompanhar todo o detalhamento dos pedidos – como resultados, datas de recebimento e envio dos dados pela Caixa à Dataprev e vice-versa, além da justificativa, caso o auxílio tenha sido negado.

Auxílio emergencial

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Emergencial ainda no início do ano de 2020. Na ocasião, o texto foi aprovado pelo Congresso Nacional. No decorrer daquele ano, o benefício chegou à casa de quase 70 milhões de pessoas.

Isso durou até dezembro de 2020. Entre os meses de janeiro e março de 2021, o Governo optou por não fazer mais nenhum tipo de pagamento do programa. Logo depois de muita pressão e piora da situação da pandemia, eles decidiram retomar os repasses em abril.

Nesta nova fase, aliás, o Auxílio Emergencial retornou em uma versão menor do projeto. De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, desta vez os repasses chegaram em algo em torno de 39 milhões de pessoas fazendo pagamentos de no máximo R$ 378.