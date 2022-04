Auxílio Emergencial de até R$ 3 mil: Veja como verificar se tem direito

O Governo Federal segue liberando os pagamentos da parcela retroativa do auxílio emergencial neste mês de abril. Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 1,3 milhão de pessoas serão beneficiadas.

Os novos repasses estão sendo liberados com o objetivo de reparar um erro cometido ainda em 2020, quando o benefício foi criado. Na época, apenas as mães solteiras foram contempladas com as cotas duplas do programa.

Acontece que o Presidente Jair Bolsonaro tinha vetado um projeto de lei que ampliava o pagamento das parcelas dobradas ao público masculino. No entanto, o Congresso Nacional derrubou esse veto possibilitando os repasses somente agora.

Neste sentido, o pagamento se refere as cinco primeiras parcelas do Auxílio Emergencial concedida em 2020. O beneficiário pode receber de uma só vez uma quantia que pode varia de R$ 600 a R$ 3 mil, a depender de quando foi contemplado pelo benefício.

Consulta ao Auxílio Emergencial retroativo

Inicialmente é preciso que o cidadão confira os critérios para o recebimento do auxílio retroativo, sendo eles:

Estar com o Cadastro Único ( CadÚnico ) atualizado;

) atualizado; Estar desempregado;

Integrar família beneficiária do Bolsa Família em abril de 2020;

Ser solteiro;

Ter na família ao menos uma pessoa menor de 18 anos de idade.

Ter recebido o auxílio emergencial entre abril e agosto de 2020; e

Ter renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.636) ou per capita de até meio salário mínimo (R$ 606);

Com relação ao procedimento de consulta, deve ser realizado pelo site da Dataprev. Acompanhe o passo a passo:

Acesse o site da Dataprev; Digite os dados solicitados, como o número do CPF, nome completo e nome da mãe; Marque a opção “Mãe desconhecida” caso não saiba o nome da mãe; Informe a data de nascimento; Clique em “Enviar”.

Qual o valor do auxílio retroativo?

Os novos repasses do Auxílio Emergencial consideram apenas as primeiras cinco parcelas concedidas pelo programa entre abril e agosto de 2020. Na época, o valor concedido era de R$ 600.

Assim, o pai solo pode receber uma quantia de até R$ 3 mil, conforme o período em que começou a receber o benefício. Vejas as proporções a seguir:

Quem recebeu as cinco parcelas ganha: R$ 3 mil;

Quem começou a receber o benefício em maio ganha: R$ 2.400;

Quem começou a receber o benefício em junho ganha: R$ 1.800;

Quem começou a receber o benefício em julho ganha: R$ 1.200;

Quem recebeu apenas no mês de agosto ganha: R$ 600.