Auxílio emergencial retroativo de até R$3 mil será pago para 500 mil pessoas

Durante a vigência do Auxílio Emergencial, o Governo Federal não concedeu cotas duplas ao pais solteiros chefes de família monoparental. Na época, especificamente entre abril e agosto de 2020, enquanto as mães solteiras recebiam R$ 1.200, os demais beneficiários recebiam R$ 600.

No entanto, considerando os critérios pelos quais as mães solteiras foram contempladas, os pais solteiros na mesma situação também teriam direito aos valores dobrados. Pensando nisso, o Congresso Nacional ampliou a bonificação aos homens em questão.

Vale lembrar que embora o Auxílio Emergencial tenha sido encerrado, o governo está repassando as parcelas aos chefes de família de forma retroativa. Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 1,3 milhão de pais solteiros serão contemplados.

No primeiro pagamento, no dia 13 de janeiro deste ano, cerca de 823,4 mil foram beneficiados. Agora, restam aproximadamente 500 mil cidadãos serem contemplados. O valor da parcela retroativa pode chegar até R$ 3 mil.

Quem pode receber o Auxílio Emergencial retroativo?

Para receber o benefício retroativo é preciso que os pais solteiros se enquadrem nos seguintes requisitos:

Integrar família incluída no Bolsa Família em abril de 2020;

Ter o Cadastro Único ( CadÚnico ) atualizado;

) atualizado; Estar desempregado;

Ter renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.636) ou ter renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 606);

Ser solteiro, não possuir cônjuge ou companheira (o);

Ter recebido o auxílio emergencial pago entre abril e agosto de 2020; e

Ter na família uma pessoa menor de 18 anos de idade.

Como consultar?

Para saber se tem direito aos valores retroativos, o trabalhador deve:

Acessar o aplicativo ou site oficial do Auxílio Emergencial;

Informar o número do CPF, nome completo e nome completo da mãe;

Se não souber o nome da mãe, marque a opção “Mãe desconhecida”;

A data de nascimento também deve ser informada;

Para verificar as informações, basta clicar em “Enviar”.

Foi liberada parcela do Auxílio Emergencial em 2022?

Neste ano de 2022 o auxílio emergencial foi liberado. No entanto, os beneficiários devem ficar atento, pois o benefício foi liberado somente para pais solteiros que não receberam o benefício em dobro, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou. neste ano de 2022, o projeto de lei (PL) que estendia ao homem provedor de família monoparental o recebimento em dobro do programa.

Quase 1 milhão de pais solteiros receberam o primeiro pagamento retroativo das 5 (cinco) primeiras parcelas do auxílio emergencial. O número exato é 823,4 mil beneficiários que receberam o benefício entre abril e agosto de 2020.

No entanto, a estimativa do Governo Federal é que 1,3 milhão de pais solteiros tenham direito ao recebimento da cota dupla em 2022. Esse grupo receberá um valor entre R$ 600 e R$ 3 mil, a depender de quando iniciou o pagamento do benefício social. O valor foi depositado na conta da poupança social da Caixa, em parcela única, no dia 13 de janeiro de 2022.

Segundo informações da CAIXA, o valor a ser pago será de R$600 (se for um mês) e R$3 mil (se forem 5 meses). Podem receber o benefício, todos os homens que sejam chefes de famílias monoparentais, ou seja, que não tenham cônjuge, companheiro ou companheira, e que um dos integrantes da família seja menor de 18 anos.