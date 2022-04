Auxílio emergencial retroativo pago em abril. Consulte pelo CPF

O auxílio emergencial foi encerrado pelo Governo Federal no fim do ano passado. Durante a vigência oficial do programa, os beneficiários podiam consultar as informações concernentes ao benefício pelos canais digitais disponíveis.

Atualmente, mesmo que o programa não esteja funcionando novos pagamentos estão sendo realizados. O Ministério da Cidadania está concedendo parcelas retroativas aos pais solteiros chefes de família monoparental.

Segundo a pasta, cerca de 1,3 milhão de pessoas devem receber os valores. A Caixa Econômica Federal liberou a parcela extra para cerca de 823,4 mil homens. Sendo assim, cerca de 500 mil pais solteiros ainda faltam receber o benefício devido.

O cidadão que quer conferir se será contemplado, pode acessar o site da Dataprev. Na prática, basta informar o número do CPF, nome completo, data de nascimento e nome completo da mãe.

Novo lote de pagamentos

Como mencionado, atualmente a Caixa Econômica Federal está realizando alguns pagamentos do Auxílio Emergencial destinados aos pais solteiros chefes de família monoparental de forma retroativa.

Vale ressaltar que os pagamentos estão sendo depositados nas contas poupanças digitais do Caixa Tem. O valor do benefício pode chegar a R$ 3 mil, a depender de quanto das cinco parcelas concedidas entre abril e agosto de 2020 a pessoa recebeu.

O Ministério da Cidadania analisa a condição de pagamento conforme o perfil de cada beneficiário. Veja a seguir:

Público do Cadúnico e Auxílio Brasil (antes Bolsa Família): a pasta verifica se o pai solteiro está cadastrado como Responsável Familiar e recebeu cota simples do Auxílio Emergencial, se não possui cônjuge ou companheira(o) e se há na família pelo menos uma pessoa menor de 18 anos.

Contudo, é importante frisar que os primeiros pagamentos foram destinados aos pais solteiros que se inscreveram no programa pelos canais digitais. Assim, o novo lote será distribuído para o perfil mencionado acima.

Foi liberada parcela do Auxílio Emergencial em 2022?

Neste ano de 2022 o auxílio emergencial foi liberado. No entanto, os beneficiários devem ficar atento, pois o benefício foi liberado somente para pais solteiros que não receberam o benefício em dobro, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou. neste ano de 2022, o projeto de lei (PL) que estendia ao homem provedor de família monoparental o recebimento em dobro do programa.

Quase 1 milhão de pais solteiros receberam o primeiro pagamento retroativo das 5 (cinco) primeiras parcelas do auxílio emergencial. O número exato é 823,4 mil beneficiários que receberam o benefício entre abril e agosto de 2020.

No entanto, a estimativa do Governo Federal é que 1,3 milhão de pais solteiros tenham direito ao recebimento da cota dupla em 2022. Esse grupo receberá um valor entre R$ 600 e R$ 3 mil, a depender de quando iniciou o pagamento do benefício social. O valor foi depositado na conta da poupança social da Caixa, em parcela única, no dia 13 de janeiro de 2022.

Segundo informações da CAIXA, o valor a ser pago será de R$600 (se for um mês) e R$3 mil (se forem 5 meses). Podem receber o benefício, todos os homens que sejam chefes de famílias monoparentais, ou seja, que não tenham cônjuge, companheiro ou companheira, e que um dos integrantes da família seja menor de 18 anos.