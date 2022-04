Auxílio emergencial: Saiba quem ainda recebe em abril e o calendário

Em 2022, o auxílio emergencial foi liberado excepcionalmente para 1,3 milhão de beneficiários. Está sendo repassada uma parcela única no valor de até R$ 3 mil, considerando as cinco parcelas de R$ 600 paga pelo programa ainda em 2020.

No dia 13 de janeiro, somente 823,4 mil pessoas foram contempladas com o benefício. Sendo assim, cerca de 500 mil cidadãos aproximadamente ainda faltam receber os valores retroativos.

Cabe salientar que os novos pagamentos estão sendo disponibilizados aos pais solteiros chefes de família monoparental que receberam ao menos uma das cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial em 2020.

Quem pode receber o benefício?

Além de ser pai solteiro e chefe de família, para receber a parcela retroativa é necessário ter sido contemplado com ao menos uma das cinco parcelas distribuídas entre abril a agosto de 2020.

Contudo, ainda é preciso comprovar não ter cônjuge ou companheira e criar pelo menos um filho menor de 18 anos.

Como se inscrever para receber a parcela retroativa?

Não há inscrições para a nova parcela do auxílio emergencial, uma vez que o pagamento é destinado somente aos homens chefes de família monoparental que receberam o benefício entre abril e agosto de 2020.

Aqueles que se encaixam nos critérios podem consultar o benefício através do site oficial do programa ou da Dataprev. Será necessário preencher algumas informações pessoais, como o nome completo, CPF, nome da mãe e data de nascimento.

Calendário de pagamentos do Auxílio Emergencial 2022

O Ministério da Cidadania não definiu um calendário de pagamentos para parcela retroativa do auxílio emergencial. No entanto, por saber que em janeiro boa parte dos beneficiários foram contemplados, nos próximos meses devem ocorrer os novos repasses àqueles que ainda não receberam o benefício.

Consulta ao Auxílio Emergencial na Dataprev

A consulta do Auxílio Emergencial 2022 deve ser realizada no portal Dataprev. Veja os passos a seguir:

Acesse o portal de Consulta ao Auxílio Emergencial; Preencha o campo com o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF); Com o seu nome completo; e Com o nome da sua mãe completo (ou selecione a opção “mãe desconhecida); Coloque sua data de nascimento no campo solicitado; Selecione o reCAPTCHA para provar que é humano; Clique em “ENVIAR”.

Ainda no site da Dataprev, é possível acompanhar todas as informações concernentes ao benefício – como resultados, datas de recebimento e envio dos dados pela Caixa à Dataprev e vice-versa, além da justificativa caso o auxílio tenha sido negado.

Auxílio emergencial

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Emergencial ainda no início do ano de 2020. Na ocasião, o texto foi aprovado pelo Congresso Nacional. No decorrer daquele ano, o benefício chegou à casa de quase 70 milhões de pessoas.

Isso durou até dezembro de 2020. Entre os meses de janeiro e março de 2021, o Governo optou por não fazer mais nenhum tipo de pagamento do programa. Logo depois de muita pressão e piora da situação da pandemia, eles decidiram retomar os repasses em abril.

Nesta nova fase, aliás, o Auxílio Emergencial retornou em uma versão menor do projeto. De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, desta vez os repasses chegaram em algo em torno de 39 milhões de pessoas fazendo pagamentos de no máximo R$ 378.