Avaliação de fluência em leitura é aplicada para estudantes da SEMED Penedo

Decom PMP

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) avalia a fluência em leitura de estudantes do 2º ano do ensino fundamental das escolas da Prefeitura de Penedo.

O trabalho realizado em toda a rede ontem e hoje (sexta-feira, 08) tem como objetivo subsidiar o trabalho pedagógico, a partir dos dados levantados da realidade leitora de cada criança, para contribuir com as práticas focadas nas necessidades dos estudantes.

A avaliação é feita com a leitura de um bloco de palavras e um bloco de pseudopalavras de um pequeno conto, concluída com perguntas sobre a interpretação do texto para verificar a compreensão da criança após a leitura.

CAEd

O Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) é o setor responsável por aplicar e analisar aspectos como extensão, tonicidade, complexidade silábica, familiarização com as palavras, léxico, sintaxe simples, progressão canônica e textual.

Após a análise dos dados obtidos pelo CAEd, plataforma do MEC, a SEMED recebe a devolutiva e a partir dessas informações intensificará os trabalhos, criando estratégias para minimizar as deficiências dos alunos.

Segundo a Secretária de Educação Cíntya Alves, com o impacto da pandemia de Covid-19, veio o ensino remoto, o que prejudicou o desenvolvimento da leitura dos estudantes, destacando a importância da aplicação da avaliação de fluência para que assim seja feita a intervenção pedagógica necessária aos anos vindouros.

“Estamos trabalhando em várias frentes para que possamos amenizar o prejuízo causado pelo tempo que nossos estudantes ficaram longe das salas de aula. Tenho certeza que não faltará empenho do Prefeito Ronaldo Lopes que nos dá totais condições de trabalho e, principalmente da nossa equipe comprometida da educação do município”, afirma Cíntya Alves.

Decom PMP com Assessoria SEMED

Texto Professor Ricardo Júnior

Fotos Ítalo Menezes