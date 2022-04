Azar no jogo! Por que Natália foi eliminada do BBB 22?

O sonho de conquistar R$ 1.5 milhão no BBB 22 acabou para Natála Deodato na noite desta terça-feira (12). A modelo, que protagonizou momentos marcantes da edição, foi eliminada com 83.43% dos votos em paredão contra Gustavo e Paulo André.

Foto: reprodução / TV Globo



Fã ou hater, não há como negar que Natália fez história no reality. Batalhadora, a modelo encarou três paredões seguidos nas primeiras semanas, recebeu “baldada na cabeça” e chegou a ser alvo de supostos comentários racistas. Apelidada de “bad nat” pelos telespectadores, a mineira não engolia desaforo e trouxe entretenimento para o programa.

Mas, quais foram as causas da eliminação dela? Entenda abaixo.

1. Comportamento explosivos em festa: tudo tem limite



Natália nunca escondeu que era fã de uma bebida. No entanto, em algumas festas, a modelo passava do ponto e gerava um caos na casa. Recentemente, a ex-sister discutiu com Lina e passou a jogar objetos da casa no chão. Ela chegou inclusive a se machucar batendo o corpo contra os móveis.

O comportamento dela não era visto como divertido pelos demais brothers e pelo público, muito pelo contrário. Essas situações “cortavam o clima” das festas, já que os brothers se dedicavam a cuidar da ex-sister ou então perdiam o interesse em se divertir.



2. Limitação às comadres: poucas alianças

Natália não engolia desaforo nem das amigas Lina e Jessilane, imagine dos demais brothers. A mineira já entrou em conflito com muitos brothers, desde alguns que já estão eliminados, como Eslovênia, ou que ainda estão na casa, como Paulo André.

Esse comportamento fez com que ela fizesse poucas alianças na casa, e já sabemos que o BBB não é um jogo para ser jogado sozinho. Esse fator, somado à demora de começar a traçar estratégias de jogo, ela se tornou alvo de votos da casa e não conseguisse proteger as aliadas.

3. Se deixou levar? Relacionamento com Eliezer

É fato que Natália aproveitou cada momento do BBB como se o amanhã não existisse. Até se apaixonar ela se apaixonou! A modelo e Eliezer protagonizaram cenas quentes no edredom. Porém, o brother era bastante criticado por procurar a mineira somente quando tentava se livrar do paredão.

As tentativas de “Bad Nat” de tentar proteger o amado revoltaram a casa e Gustavo chegou a chamá-la de “chaveirinho do Eli”. Com poucas amizades e muitos conflitos na casa, era realmente complicado escapar do paredão e consequentemente eliminação.

