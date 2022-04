B2W Digital tem mais de 1500 vagas de emprego pelo Brasil

A B2W Digital, empresa de e-commerce, está com mais de 1500 vagas de emprego pelo Brasil. A empresa está à procura de profissionais que atendam aos requisitos exigidos pelos cargos. Para fazer a inscrição, é necessário verificar os dados disponíveis acerca das vagas, a seguir.

B2W Digital anuncia oportunidades de emprego

Sendo uma das maiores redes no seguimento de e-commerce no mundo, a B2W Digital é a união de forças da Americanas, Submarino e Shoptime, lojas que dominam diversos segmentos do comércio e que possuem inúmeros colaboradores.

Acerca das vagas oferecidas pela empresa, são buscados profissionais com ensino médio completo, formação técnica e/ou ensino superior. Além de salários compatíveis com o mercado, são oferecidos benefícios como assistência odontológica, seguro de vida, dentre outros.

A seguir, estão as vagas para inscrição, conforme divulgado pelo site Infojobs:

Analista Comercial (SP);

Analista de Projetos Sênior (SP);

Analista de Projetos Pleno (SP);

Coordenador de Projetos (SP);

Analista de Operações Júnior (Itapevi – SP);

Técnico em Segurança do Trabalho (CE);

Assistente de Transporte (SP);

Op. de Logística (SC);

Agente de Importação (SC);

Analista de Indicadores Pleno (RJ);

Programa de Capacitação (MG);

Técnico de Segurança do Trabalho (MG);

Analista de Investigação (SP);

Operador de Logística (CE);

Operador Comercial (PR);

Auxiliar Operacional de Logística (RJ);

Ag. de Atendimento (MG);

E muito mais.

Como concorrer

Para concorrer às vagas da B2W Digital, os candidatos deverão observar os requisitos. Para concluir a inscrição, é necessário realizar o cadastro através do link de participação.

