Baco Exu do Blues faz história e lota show em Salvador

Em entrevista exclusiva ao iBahia, Baco contou que o processo de criação do projeto aconteceu principalmente por questões pessoais. Para ele, compor é como uma válvula de escape para falar sobre seus sentimentos. “Foi um processo psicológico e interno. Bastante mesmo. Foi uma questão muito dolorosa, eu precisava dizer, o que eu precisava jogar para fora,” desabafou.

“Estou de volta em casa”. Essa foi a frase mais dita pelo cantor durante a noite. No show, Baco ainda levantou questões polêmicas e declarou: “Apesar pessoas falarem que Salvador não gosta de mim. Bom, vocês estão aqui e isso me faz o homem mais feliz desse mundo.”

“Hoje a história foi feita. Obrigado Salvador. Amo minha casa”, escreveu o cantor nas redes sociais assim que deixou a Concha Acústica. O evento ainda contou com três pedidos – emocionantes – de casamento.

Sobre felicidade, realizações e amor, surge a pergunta “Quantas Vezes Você Já foi Amado?”. E o cantor fala que aprendeu a lidar com o amor. “Já fui amado várias vezes, mas será que eu já tinha aprendido a lidar com o amor? Pouquíssimas.”, concluiu.

QQVJFA pelos olhos de quem produziu

O álbum marca a chegada de uma nova fase, onde Baco aparece pela primeira vez como “a cara” do projeto. O iBahia conversou com Wilmore, o fotógrafo responsável pelas fotos do ‘QVVJA’ para entender os bastidores.

“No dia, ele já tinha me falado que queria fazer uma capa que fosse a primeira em que ele iria aparecer. Essa já era uma grande responsabilidade,” assumiu Wil. Ele ainda falou sobre o início da produção, que aconteceu em um pequeno Estúdio em São Paulo, durante a pandemia. Segundo o fotógrafo a primeira referência para as fotos eram o conceito de uma estátua.

Foto: Divulgação/ Wilmore

A ideia era trazer a sensação de um endeusamento da figura do cantor. Aqueles mais detalhistas, devem ter reparado que na construção de imagem, Baco está sempre em recortes que acontecem acima do tórax, assim como diversos monumentos com o busto de personagens históricos importantes.