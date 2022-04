Bahia anuncia promoção de ingressos para jogo contra Cruzeiro

Foto: Felipe Oliveira / E.C Bahia Os ingressos para a estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série B já estão à venda e o clube anunciou um carga promocional. As três primeiras mil entradas do setor Cadeira custarão R$ 20 – o preço original é de R$ 60, a inteira.

O Bahia estreia no Campeonato Brasileiro na sexta-feira (8) contra o Cruzeiro, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

Os torcedores podem comprar os ingressos através do site da Arena Fonte Nova, na bilheteria Sul do estádio, próximo ao Dique do Tororó, a partir das 10h, além das lojas Turma Tricolor (Shopping Piedade e Multishop Boca do Rio – 9h às 21h) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia – 8h às 19h).

Após decreto do governo do Estado, a capacidade total da Fonte Nova está liberada. Dessa forma, o Bahia poderá contar com carga total durante a Série B.