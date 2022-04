Bahia empata com CSA em 1 a 1 e se mantém líder da Série B

O Bahia até saiu na frente, mas o CSA buscou o resultado e fisgou um empate contra o Tricolor em 1 a 1. A partida aconteceu nesta sexta-feira (22), no estádio Rei Pelé, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Luiz Otávio abriu o placar para o Esquadrão de Aço e Dalberto marcou o gol de empate do Azulão. Com esse resultado o Bahia se mantém na liderança do campeonato com 7 pontos. Já o CSA segue na segunda página da tabela com apenas 2 pontos conquistados.