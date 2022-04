Bahia estreia na Copa do Brasil contra Azuriz; confira provável escalação

O Bahia estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira (19), às 19h30, na Arena Fonte Nova, contra o Azuriz. Por ter vencido a Copa do Nordeste de 2021, o Tricolor entra na competição nacional apenas na terceira fase.

O time de Guto Ferreira vem de cinco triunfos consecutivos e é líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Azuriz não conseguiu classificação para o mata-mata do Campeonato Paranaense. Na Copa do Brasil, chegou à terceira fase após eliminar o Botafogo-SP e o Mirassol. Esta é a primeira participação do time, que disputa a Série D, na copa nacional.