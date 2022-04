Bahia Norte realiza intervenções na BA-093 durante a semana; veja detalhes

Foto: Divulgação A Bahia Norte, concessionária que opera rodovias da Região Metropolitana de Salvador, anunciou uma série de intervenções previstas até o dia 10 de abril. Serviços como roçada, duplicação da BA-093, implantação de meio-fio, limpeza de drenagem e requalificação de sinalização em alguns trechos estão previstos e por isso, os motoristas devem ficar atentos às sinalizações e aos possíveis desvios de tráfego na BA-093, BA-524 (Canal de Tráfego), BA-526 (Cia/Aeroporto), BA-535 (Via Parafuso) e Via Metropolitana. Durante a execução das manutenções, a concessionária reforça a importância de respeitar os limites de velocidade, para garantir a segurança dos trabalhadores que atuam nas áreas, bem como de quem trafega pelo local. Veja toda a programação prevista até domingo (10/04):

As equipes da Bahia Norte realizam limpeza de drenagem do km 13 ao 18, roçada manual e mecanizada entre os km 35 e 45, obra de duplicação multivias do km 0 ao 3, automação das praças de pedágio do km 8, restabilização de talude no km 36, reparo sobre pavimento entre os km 30 e 31, manutenção de defensa no km 21 e requalificação de sinalização no Serviço de Apoio ao Usuário (SAU) no km 32. Além dessas intervenções, também haverá implantação de uma adutora de água entre os km 0 e 3, realizada por empresas terceiras.

Na rodovia serão realizados serviços de roçada manual e mecanizada entre os km 12 e 25, reparo sobre pavimento flexível no km 11, requalificação de sinalização no SAU do km 6, drenagem na faixa de domínio entre os km 0 e 24. Haverá ainda operação de requalificação de acesso no km 18, realizado por empresas terceiras.

Ao longo da semana, a rodovia recebe limpeza de drenagem superficial entre os km 13 e 15, desobstrução de bueiro no km 14, requalificação de sinalização no SAU do km 14 e pintura de faixa na praça de pedágio do km 15. Também haverá implantação de dispositivo na faixa de domínio no km 10 e manutenção em rede de esgoto entre os km 19 e 22, realizadas por empresas terceiras.

Na rodovia, a equipe da Concessionária realiza roçada manual e mecanizada entre os km 5 e 25, requalificação de sinalização no SAU do km 6 e implantação de meio-fio no km 24. Além desses serviços, também haverá implantação de acesso à empreendimento no km 15, implantação de duto para transporte de gás no km 25 e requalificação de iluminação e paisagismo no km 7.