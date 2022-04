Bahia registra 1.328 casos ativos de Covid-19 e 3 óbitos nas últimas 24h

Foto: Divulgação



A Bahia registrou neste domingo (3) 1.328 casos ativos de Covid-19 no estado, além de 3 óbitos. Segundo o boletim epidemiológico, nas últimas 24 horas foram registrados 67 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,004%) e 78 recuperados (+0,005%). Os dados são da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

Dos 1.534.051 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.502.997 já são considerados recuperados e 29.726 tiveram óbito confirmado. Vale lembrar que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde.

Vacinação no estado

Até o momento 11.502.835 milhões de pessoas foram vacinadas com a primeira dose, 10.523.584 milhões com a segunda dose ou dose única e 4.887.976 milhões com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 810.700 mil crianças já receberam a primeira dose e 170.120 mil tomaram a segunda dose.

