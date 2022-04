Bahia registra 354 casos ativos de Covid-19 e seis mortes em 24hrs

Segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) neste domingo (24), Bahia tem 354 casos ativos de Covid-19. Foram registrados 22 casos conhecidos da doença e seis óbitos nas últimas 24 hrs. Outras 36 pessoas foram consideradas curadas.

O boletim ainda informa que , dos 1.541.077 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.510.883 são considerados recuperados e 29.840 morreram.

Também segundo a Sesab, 1.841.390 casos foram descartados, 331.213 permanecem em investigação e 63.169 profissionais da saúde que foram confirmados para Covid-19.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas deste domingo (24).

