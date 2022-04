Bahia registra 531 casos ativos de Covid-19 e mais 1 óbito

Até o momento, a Bahia tem 11.463.868 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.557.977 com a segunda dose ou dose única e 5.203.499 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 856.312 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 255.530 já tomaram também a segunda dose.