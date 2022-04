Bahia registra 566 casos ativos de Covid-19; veja boletim completo

Foto: Divulgação



De acordo com o boletim epidemiológico deste sábado (16), a Bahia registrou 566 casos ativos de Covid-19. Nas últimas 24 horas foram 30 casos da doença, além de 139 recuperados e 2 óbitos no estado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Dos 1.539.017 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.508.649 já são considerados recuperados e 29.802 tiveram óbito confirmado. Vale lembrar que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

Vacinação



Ainda de acordo com o boletim, 11.463.790 milhões de pessoas foram vacinadas com a primeira dose da vacina contra Covid-19. 10.557.957 milhões com a segunda dose ou dose única e 5.200.985 milhões com a dose de reforço.

Das crianças de 5 a 11 anos, 856.055 mil já foram imunizadas com a primeira dose e 255.078 mil tomaram a segunda dose.

