Bahia tem 4 mortes por Covid-19 e 248 novos casos em 24h, aponta boletim

Foto: Reprodução

A Bahia registrou 4 mortes por Covid-19 e 248 novos casos da doença nas últimas 24h, segundo o boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (20) pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab).

Ainda segundo os dados das últimas 24h, o estado tem 467 casos ativos e 250 recuperados.

Dos 1.539.989 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.509.701 já são considerados recuperados e 29.821 tiveram óbito confirmado.

Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.838.411 casos descartados e 331.411 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta quarta.

Na Bahia, 63.140 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Vacinação

Até o momento a Bahia tem 11.488.119 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.618.354 com a segunda dose ou dose única e 5.334.634 com a dose de reforço.

Do público de 5 a 11 anos, 863.970 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 291.440 já tomaram também a segunda dose.

