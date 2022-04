Baiano Luva de Pedreiro realiza sonho e conhece Neymar; veja vídeo

O baiano Iram Ferreira, conhecido na web como Luva de Pedreiro, realizou seu sonho de conhecer o craque Neymar durante o “Domingão com Huck” no último domingo (10).

Com mais de 11 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, o jovem apareceu na atração de Luciano Huck pensando que gravaria um comercial, mas deu de cara com o ídolo e se ajoelhou aos pés de Neymar no momento do encontro.