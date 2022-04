Baile O Pente agita Morro de São Paulo com Duda Diamba e Vandal no domingo (10)

Foto: Divulgação

O Baile O Pente esquenta a ilha de Morro de São Paulo, na Bahia, no domingo (10). O evento, que começa a partir das 00h, acontece, pela primeira vez, no Teatro do Morro de São Paulo. Dentre as atrações do da festa, estão Vandal de Verdade, Duda Da Diamba, Julia Moreno e Peu Alves.

Além disso, o evento conta com pick-ups de Patrícia Haangensen, Magnata King Fyah e Morocho na pista Concha. Já o palco Terra, fica sob responsabilidade de Amar Mansoor e Cândido.

O PENTE GREEN no TEATRO DO MORRO

ONDE: Morro de São Paulo, Bahia

QUANDO: 10 de abril, das 00h até 5h

Atrações:

Júlia Moreno

Patrícia Haagensen

Peu Alves

Duda Diamba

Magnata King Faya

Cândido

Morocho

Amar Mansoor

