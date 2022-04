Baixe o arquivo ISO do Windows 11 22H2 (visualização) 2022

A Microsoft lançou o lançamento público estável do Windows 11 em outubro de 2021. A primeira atualização significativa deste sistema operacional, Windows 11 22H2, também conhecido como Sun Valley 2, deve ser lançada em agosto de 2022. Como é uma atualização significativa para o sistema operacional , trará várias mudanças e novos recursos com estabilidade aprimorada. Recentemente, a última visualização interna deste software foi disponibilizada. Continue lendo para saber como baixar o Windows 11 22H2 (versão prévia).

Como esta versão do Windows ainda está em desenvolvimento, alguns recursos podem não funcionar corretamente. Você também pode encontrar vários erros, incluindo perda de dados. É uma versão instável, então instale-a por sua conta e risco. Certifique-se de fazer backup de seus dados antes de tentar instalar esta versão.

Baixar Windows 11 22H2 ISO Preview

Use as instruções mencionadas abaixo por sua conta e risco, pois podem levar à perda de dados. Abaixo estão os métodos para baixar o arquivo ISO do Windows 11 22H2.

Selecione os Windows 11 Insider Preview 22581.1 (ni_release) amd64.

Na página seguinte, selecione o idioma de instalação e clique no botão Próximo botão.

Selecione a edição do arquivo ISO que deseja baixar e clique em Próximo. Por exemplo, selecionamos o Windows Pro.

Agora clique em Baixe e converta para ISO opção. O arquivo zip começará a ser baixado no seu PC.

opção. O arquivo zip começará a ser baixado no seu PC. Selecione as opções que você precisa em opções de conversão; caso contrário, desmarque todas as opções.

Em seguida, clique em Criar pacote de download botão para salvar a ferramenta em seu dispositivo.

Uma vez baixado, abra o arquivo zip e extraia todos os arquivos para o local de sua preferência.

Abra o arquivo extraído, clique com o botão direito do mouse em uup_download_windows.cmd arquivo de lote e clique em Executar como administrador.

Clique em Mais informações e depois Corra mesmo assim para iniciar o processo.

e depois para iniciar o processo. aperte o 0 chave quando solicitado.

Uma vez feito, o arquivo ISO do Windows 11 será criado dentro da pasta em que a ferramenta UUP Dump foi extraída. Para instalar o arquivo ISO em seu dispositivo, você deve criar uma mídia de instalação ISO. Para fazer isso, leia nosso post sobre como criar mídia de instalação ISO no Windows.

Empacotando

Foi assim que você pode baixar o Windows 11 22H2 (pré-visualização). Esperamos que as etapas mencionadas acima tenham ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

