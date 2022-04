‘Baladinha’ recebe shows de Kevi Jonny, Rogerinho e Papazoni em Salvador

Foto: divulgação

A festa Baladinha reunirá Kevi Jonny, Rogerinho e Papazoni no dia 20 de abril às 22h, no Centro de Conveções. Os ingressos, que custam entre R$ 70 (pista) e R$ 100 (área Vip) estão à venda no Ticket Maker.

No repertório, Rogerinho promete sucessos da bregadeira romântica e hits do Tik Tok como o single “botadinha saliente”. Já o baiano Kevi Jonny chega com músicas como “Só Pensando em Você”, “Erro Antigo” e “Imagina Aí”.

O evento segue todos os protocolos sanitários, sendo assim, é obrigatório a apresentação do comprovante do esquema vacinal completo.

